L’unica, arriva il nuovo singolo di Giorgia

Giorgia torna con un nuovo singolo: dopo il successo de La cura per me, la cantante, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare con il nuovo singolo “L’unica” (Epic / Sony Music Italy), disponibile da venerdì 20 giugno in radio e in digitale.

E subito prima, il gran debutto dei concerti per i 30 anni di “Come Saprei” a Caracalla il 13 e 14 giugno Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’unica” è un brano senza tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia.

Continua intanto a registrare un sold out dopo l’altro il tour che vedrà Giorgia protagonista in location uniche quest’estate per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e che debutta venerdì 13 e sabato 14 giugno con un doppio appuntamento alle Terme di Caracalla.

Da novembre invece l’artista tornerà ad esibirsi nei principali palasport italiani.

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners): COME SAPREI LIVE 2025 11 giugno 2025 | Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (Bi) data zero 13 giugno 2025 | Terme di Caracalla di Roma sold out 14 giugno 2025 | Terme di Caracalla di Roma sold out 21 luglio 2025 | villa Manin di Codroipo (Ud) 25 luglio 2025 | teatro greco di Siracusa sold out 26 luglio 2025 | teatro greco di Siracusa sold out 28 luglio 2025 | teatro greco di Siracusa sold out 16 settembre 2025 | Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone sold out 26 settembre 2025 | Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone PALASPORT LIVE 25 novembre 2025 | Jesolo (ve) – palazzo del turismo data zero 06 dicembre 2025 | Bologna – Unipol arena 08 dicembre 2025 | Firenze – Nelson Mandela forum 10 dicembre 2025 | Torino – Inalpi arena 12 dicembre 2025 | Pesaro – Vitrifrigo arena 13 dicembre 2025 | Milano – Unipol forum sold out 16 dicembre 2025 | Padova – Kioene arena sold out 19 dicembre 2025 | Roma – Palazzo dello sport sold out 20 dicembre 2025 |Bari – Palaflorio sold out 22 dicembre 2025 | Roma – Palazzo dello sport 21 marzo 2026 | Bologna – Unipol arena 23 marzo 2026 | Milano – Unipol Forum 28 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum Info biglietti: www.friendsandpartners.it

ANSA