Festival lirico “Teatri di pietra”, viaggio tra mito e natura

Il 14 luglio, alle ore 19, l’Altopiano dell’Argimusco, “specchio delle stelle”, ospiterà l’inaugurazione della settima edizione del festival lirico dei Teatri di Pietra in Sicilia.

Tra rocce millenarie e un silenzio rotto solo dal vento e dagli armenti, un teatro naturale sospeso tra i monti Peloritani e i Nebrodi si trasformerà in un palcoscenico unico per un evento che segnerà l’inizio di un’estate all’insegna della musica e del mito.

Nell’altopiano si svolgerà l’evento speciale “Ode al Creato”, un concerto corale che celebra l’anniversario del Cantico delle Creature, si svolgerà in un contesto magico, con una suite inedita firmata da Corrado Neri, ispirata alla colonna sonora di “Fratello Sole, Sorella Luna” di Zeffirelli.

La musica, un dialogo tra mito e storia, tra eterno e sacro, risuonerà tra i megaliti millenari.

Da luglio a settembre, il Festival si articolerà in oltre quaranta eventi, tra cui: “Aida” di Verdi: in scena il 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, e successivamente a Tindari e Taormina, con una prima mondiale in edizione critica e traduzione in Lingua dei Segni; omaggio a Ennio Morricone: il 12 luglio a Siracusa e il 2 agosto a Taormina, con “Love Morricone – Archi & Voci” e partecipazioni speciali come Lorenzo Licitra; Ravel e Mascagni: il 150° anniversario di Ravel con un “Bolero” corale e il 17 agosto “Cavalleria Rusticana” al Castello di Lombardia di Enna; omaggio a Lucio Dalla e Hans Zimmer: concerti dedicati ai grandi del Novecento, con partecipazioni di artisti di rilievo.

Per la prima volta in Sicilia la cantata “Carmina Burana” sarà realizzata nella sua originale versione scenica grazie alla regia di Salvo Dolce che prenderà corpo in due location uniche quali il Tempio di Hera a Selinunte (10 Agosto) e il Teatro antico di Taormina (18 Agosto).

“Un festival della durata di più di tre mesi, che approda nei principali parchi archeologici, nei più blasonati teatri antichi e greci ma anche nelle zone meno note, caratterizzate dalle presenza di tesori di inestimabile pregio che attendono di essere conosciuti e valorizzati” dicono gli organizzatori.

ANSA