Chiorazzo: “Apprezzamento alla Provincia di Potenza per l’attenzione e l’efficienza dimostrata sulla SP 42”

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Provincia di Potenza, alle imprese e ai tecnici incaricati per l’attenzione e la celerità con cui hanno completato il nuovo sottopasso lungo la SP 42 di Chiaromonte, restituendo alla comunità un’infrastruttura attesa e strategica per la mobilità dell’area”.

È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando la notizia della riapertura al traffico della SP 42, prevista per il pomeriggio di giovedì 12 giugno, a seguito del completamento, in anticipo rispetto ai termini di legge, del collaudo della struttura di sottopasso realizzata nell’ambito dei lavori per il nuovo tratto della “Serrapotina”.

“L’opera, completata in meno di due anni e già in fase di collaudo complessivo – prosegue Chiorazzo – testimonia una capacità amministrativa e realizzativa che merita di essere riconosciuta e valorizzata.

A maggior ragione perché l’interdizione al traffico, pur causa di disagi, si era resa necessaria per tutelare la sicurezza degli utenti, obiettivo prioritario per qualsiasi amministrazione pubblica”.

“Occorre fare in modo – conclude Chiorazzo – che le risorse pubbliche siano spese con rapidità, trasparenza e qualità, affinché i cittadini possano percepire concretamente il valore delle istituzioni e della programmazione territoriale”.