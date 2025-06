Aggiornamento lavori Potenza-Melfi

Anas, in un comunicato, fa sapere che “a causa di un inconveniente di natura tecnica subentrato durante le fasi conclusive delle attività relative al nuovo stralcio dei lavori di manutenzione sulla SS658 “Potenza-Melfi”, a Pietragalla (PZ), l’ultimazione dei lavori e la rimozione del restringimento di carreggiata presente è fissata entro questa settimana, anziché nella giornata odierna (mercoledì 11 giugno), come previsto in precedenza. Allo stato attuale sono in corso le operazioni di rimozione dei new-jersey presenti e, a seguire, verrà realizzata la segnaletica stradale”.