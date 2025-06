A ROCCANOVA MODA E TERRITORIO

In un caldo pomeriggio di Giugno con l’estate alle porte, nel piccolo borgo lucano protagoniste due splendide ragazze in un meraviglioso shooting fotografico.

A fare da cornice la bellezza di antichi scorci ancora intatti, dall’idea della stilista nell’ambito del suo progetto la moda veste i borghi, scatti unici in una fusione completa tra arte sartoriale e territorio, non più due entità separate, ma unite, per generare un legame simbiotico che genera connessione.

Da sempre il territorio lucano è stato mia fonte d’ispirazione, dichiara la stilista, ho sempre attinto alle nostre tradizioni, alla nostra storia, ai nostri colori, ai profumi trasferendo il tutto poi sugli abiti.

Un esempio virtuoso, di come la moda possa essere radicata nel presente, sensibile alle esigenze contemporanee, ma capace di strizzare l’occhio al passato per poi proiettarsi nel futuro con coraggio e grande visione.

Un evento che ha colto di sorpresa i cittadini del piccolo borgo, ma che ha destato grande curiosità e stupore.

I meravigliosi abiti della stilista dai colori sgargianti, sono riusciti a contaminarsi con il paese del vino regalando un mix di colori e natura, outfit dallo stile romantico perfetti da indossare per il diciottesimo compleanno oppure in qualsiasi altra occasione importante in cui certamente non si passerà inosservate.

Ancora una volta la Stilista Fortunato sorprende, sempre con idee nuove e accende quei fari di luce dove sembrano essere spenti, ancora pronti nuovi progetti ad essere svelati per la bella stagione ed oltre, dichiara la Stilista, la moda e il mio territorio sempre protagonisti assoluti, in una fusione perfetta e sorprendente, nuovi borghi e località di prestigio ci aspettano!