Tortorelli (Uil): Bankitalia la chiama “economia stagnante”. bisogna agire subito

“La Banca d’Italia la chiama “economia stagnante”. La realtà dei numeri presentati oggi con il rapporto sull’economia lucana aggiornato al 2024 è che la Basilicata arretra sia rispetto alla crescita del Mezzogiorno che a quella dell’intero Paese”. Così il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli da Roma dove partecipa ai lavori dell’Esecutivo Nazionale Uil.

“L’analisi e le proposte del nostro Segretario Generale PierPaolo Bombardieri, attraverso una relazione chiara, forte e determinata sulle grandi sfide che il Paese e il mondo del lavoro stanno affrontando – aggiunge Tortorelli – trovano maggiori significati nell’attuale fase delineata da Bankitalia per la Basilicata. C’è bisogno di investimenti, di infrastrutture, di sanità e di lavoro stabile e sicuro per far sì che l’accesso ai diritti di cittadinanza non dipenda più dal cap di residenza. Perché non può esserci transizione ecologica coniugata alla transizione industriale senza transizione sociale. Le nostre preoccupazioni sono decisamente amplificate dal duro colpo subito dall’apparato industriale, in primo luogo dall’automotive, dalla lentezza esasperante della spesa del Pnrr, dalla riduzione dell’occupazione sia a tempo indeterminato che precaria, l’aumento del disagio economico delle famiglie, così come il quadro tracciato dal direttore della filiale di Potenza Sansone con il quale da tempo la UIL ha avuto modo di confrontarsi anche in occasione della Carovana Uil a Potenza. Proprio perché sempre convinti che la Basilicata è in sofferenza bisogna agire subito dopo questi dati allarmanti. Le proposte della Uil e del sindacato sono da tempo sul tavolo del Presidente Bardi.