Incidente sul lavoro a Tito Scalo, 35enne gravissimo

Un operaio metalmeccanico di 35 anni, padre di due figli piccoli, sta lottando per la vita dopo essere rimasto schiacciato da una pressa ieri pomeriggio in un’azienda di Tito Scalo. L’incidente, avvenuto intorno alle 16:00, ha gettato nello sgomento la comunità di Pignola, paese d’origine dell’uomo.

I soccorritori del 118 hanno immediatamente compreso la gravità estrema delle sue condizioni. Trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Carlo, l’operaio è arrivato in codice rosso, con gravi traumi al cranio e a un braccio. Sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa, è ora ricoverato in rianimazione, dove la sua battaglia per la sopravvivenza continua.

L’infortunio è avvenuto presso la Patrone e Mongiello di Tito Scalo, azienda fondata alla fine degli anni ’80 con due stabilimenti nella zona industriale. L’azienda è specializzata nella lavorazione di lamiere, in particolare in acciaio, e dal 2013 fornisce anche Stellantis. L’uomo lavorava da tempo nello stabilimento, che conta circa sessanta dipendenti.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri, mentre la Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità. Le sigle sindacali Fim Cisl e Fismic Confsal hanno richiesto un incontro urgente con la proprietà dell’azienda.