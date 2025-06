Matera sceglie Antonio Nicoletti: un ritorno al centrodestra guidato dall’esperienza

Matera ha un nuovo Sindaco, e per molti cittadini è anche un volto familiare. Si chiama Antonio Nicoletti, ha 51 anni, ed è stato scelto con convinzione al secondo turno delle elezioni amministrative, segnando un ritorno del centrodestra alla guida della città dopo anni.

La sua elezione non è solo un cambio politico: per molti rappresenta un segnale di fiducia verso chi conosce profondamente il territorio. Nicoletti, ingegnere e dirigente con un lungo percorso nelle istituzioni locali e regionali, ha infatti giocato un ruolo importante nei momenti chiave della recente storia di Matera. È stato tra i protagonisti del percorso che ha portato la città a diventare Capitale Europea della Cultura nel 2019, contribuendo a far conoscere Matera in tutta Europa. Più di recente ha diretto l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, costruendosi la reputazione di amministratore attento, capace di coniugare visione e concretezza.

Il ballottaggio lo ha visto prevalere su Roberto Cifarelli, candidato del centrosinistra, in un ribaltamento rispetto al primo turno che ha sorpreso molti osservatori. Ma nei quartieri, nei seggi, tra le strette di mano e gli sguardi di chi è andato a votare, si è percepito un messaggio chiaro: Matera guarda avanti, puntando su chi ha già dimostrato di saper fare.

Ora per Antonio Nicoletti inizia un nuovo cammino, carico di aspettative e responsabilità. Ma lo fa in una città che lo conosce, e che ha scelto di affidargli ancora una volta il proprio futuro.