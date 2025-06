Chiorazzo: ” Solidarietà al Presidente Emiliano. Le minacce non fermeranno chi agisce con coraggio e coerenza”.

“Desidero esprimere, anche a nome di Basilicata Casa Comune, la piena e convinta solidarietà, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per le vili minacce subite. A Emiliano mi lega una profonda stima per le sue riconosciute qualità amministrative e per le posizioni chiare, cristalline e sempre coerenti che ha saputo assumere nel corso della sua lunga esperienza politica”.

È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, riferendosi alle minacce indirizzate al governatore della Puglia. “In un tempo in cui – ha aggiunto Chiorazzo – ambiguità e opportunismi prevalgono troppo spesso nel dibattito pubblico, Emiliano rappresenta un esempio di determinazione e coraggio istituzionale. Anche per questo abbiamo guardato con attenzione alla sua scelta, assunta dalla Regione Puglia, di sospendere ogni relazione istituzionale con il governo israeliano, decisione che ha tracciato una via seguita da altre regioni italiane”.

“Come Basilicata Casa Comune – prosegue Chiorazzo – in occasione della Festa della Repubblica, una data dal forte valore simbolico, abbiamo presentato una mozione in Consiglio Regionale che va nella stessa direzione, chiedendo anche alla Basilicata di compiere un atto politico chiaro, in nome della pace, del rispetto del diritto internazionale e della dignità umana. Ci auguriamo – ha sottolineato Chiorazzo – che tutti i consiglieri regionali, così come la Giunta, diano prova della stessa lucidità e determinazione mostrata dal Presidente Emiliano”.

“Le intimidazioni non possono e non devono fermare chi difende i principi fondamentali della convivenza civile e della democrazia. A Michele Emiliano – ha concluso Chiorazzo – va la nostra vicinanza e il nostro sostegno”.