Scanzano Jonico: il sindaco chiede un intervento urgente per salvare il fiume Agri e proteggere il territorio

Oggi il sindaco Pasquale Cariello ha scritto una lettera importante al direttore generale dell’Arpab, Donato Ramunno. È un appello che nasce dalla preoccupazione di tanti cittadini che vivono vicino alla foce del fiume Agri. Questi cittadini, infatti, hanno segnalato qualcosa di molto triste: pesci morti e acqua che non sembra affatto pulita, un’immagine che fa male a chi ama il proprio territorio e si preoccupa per la salute dell’ambiente.

Il sindaco, con grande senso di responsabilità e affetto per la sua comunità, ha chiesto con urgenza di fare un prelievo delle acque in quella zona. Vuole capire cosa sta succedendo, perché l’acqua sia diventata così sporca e perché ci siano stati questi pesci morti. È un gesto di attenzione e di rispetto per la natura e per le persone che vivono lì, che si merita di vivere in un ambiente sano e protetto.

Insieme a questa richiesta, ci sono anche le immagini di un video inviato da una cittadina, al giornalista Filippo Mele che mostra chiaramente la situazione. È un modo per far capire quanto sia importante intervenire subito, per evitare che queste criticità si ripetano e per trovare eventuali responsabili di questo danno.

L’obiettivo di tutti è uno solo: proteggere il nostro territorio, la nostra acqua e la nostra vita. Speriamo che, grazie a questo intervento, si possa scoprire cosa ha causato tutto ciò e che si possa lavorare insieme per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro. Perché il nostro ambiente è un patrimonio prezioso, e merita tutta la nostra cura e attenzione.