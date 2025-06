San Carlo a Portata di Mano: Screening Gratuiti per Epatite C e Disturbi dell’Olfatto a Potenza

Cì sono buone notizie per la salute dei cittadini lucani .Nei prossimi giorni, il 14 e il 16 giugno, si terranno due giornate di screening gratuiti proprio nel cuore di Potenza, nell’area della Torre Guevara. È un modo semplice e gratuito per prendersi cura di sé e conoscere meglio la propria salute.

Il primo appuntamento, sabato 14 giugno, sarà dedicato alla prevenzione dell’epatite C. Dalle 9 alle 13.30, medici e infermieri dell’ospedale offriranno visite gratuite a chi ha tra i 30 e i 60 anni. Con un semplice test rapido e indolore, chiamato finger test, e alcuni esami come ecografia e elastometria epatica, potranno scoprire se ci sono problemi legati al virus. È importante fare questa verifica, perché conoscere in anticipo può fare la differenza e aiutare a curarsi prima che la malattia si aggravi.

Il lunedì 16 giugno, sempre nello stesso luogo e orario, ci sarà un open day dedicato ai disturbi dell’olfatto. Sono invitati a partecipare tutti dai 14 anni in su. Durante questa giornata, ci saranno 18 visite gratuite con specialisti in otorinolaringoiatria. Si farà una visita completa del naso e delle vie respiratorie, con test specifici per valutare la capacità olfattiva. Questo è importante perché i disturbi dell’olfatto possono essere un segnale di altre problematiche di salute, e riconoscerli in tempo aiuta a intervenire subito.

Il direttore generale dell’ospedale, Giuseppe Spera, ha sottolineato quanto siano importanti queste iniziative, che fanno parte del progetto “Il San Carlo torna in centro”. Sono state possibili grazie alla collaborazione di tanti professionisti e volontari, tra cui l’associazione Cittadinanzattiva e il progetto “A Porte Aperte – Avamposto di comunità”. È un modo per stare vicini ai cittadini, offrendo strumenti concreti per prendersi cura di sé e vivere meglio.

Se ti trovi nei pressi di Potenza, non perdere questa occasione! È un gesto semplice che può fare una grande differenza per la tua salute