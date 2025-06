Una nuova visione per Senise: la Fondazione FareFuturo pronta a collaborare per il rilancio del territorio

La Fondazione FareFuturo, nata su impulso del Ministro Adolfo Urso – coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia – nasce con un obiettivo chiaro: costruire una destra moderna, laica, liberale, capace di confrontarsi apertamente con i temi dei diritti civili, dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Al centro della nostra azione c’è l’impegno per una società più consapevole del proprio patrimonio culturale, storico e ambientale, che sappia valorizzare la sostenibilità e i nuovi diritti – civili, sociali, ambientali – promuovendo la cultura del merito e delle responsabilità a tutti i livelli.

Come coordinatore della Fondazione FareFuturo a Senise e tesserato nel primo partito d’Italia, Fratelli d’Italia, sono orgoglioso del percorso fatto fino ad oggi. Da fondatore storico del partito nel nostro territorio, sento il dovere di rinnovare il mio impegno per la comunità. Da troppo tempo, infatti, Senise vive una fase difficile: un lento ma costante declino, fatto di disoccupazione, spopolamento e una paralisi sociale che pesa come un macigno sul futuro delle nuove generazioni.

È per questo che la Fondazione FareFuturo di Senise si mette a disposizione, con spirito costruttivo, per una collaborazione concreta con l’Amministrazione comunale guidata dalla neoeletta sindaca, la dottoressa Eleonora Castronuovo. Pur non essendo presenti né in maggioranza né in minoranza all’interno del Consiglio Comunale – – riteniamo comunque fondamentale offrire un punto di riferimento politico serio e responsabile, che possa contribuire al dibattito e allo sviluppo della città.

Siamo pronti a lavorare al fianco della nuova Amministrazione per costruire, insieme, un futuro migliore per Senise. Nell’attesa di un riscontro positivo, rivolgo ai nuovi amministratori i miei auguri di buon lavoro: l’elezione è solo il primo passo, ora viene la parte più difficile e importante, quella del governare. Servono coraggio, visione e spirito di servizio per dare finalmente quella svolta tanto attesa e mettere davvero il bene della comunità al primo posto.

Prof. Giovanni Lonetti

Coordinatore della Fondazione FareFuturo – Senise