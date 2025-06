Al Matera Fiction è il giorno del premio Oscar Abraham Murray

Giornata conclusiva oggi del Matera Fiction il festival sulla serialità televisiva che si propone, da tre anni ormai, di far conoscere i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction internazionale incontrando i professionisti coinvolti nella produzione.

Questa sera la consegna dei premi per la serialità. Migliore serie straniera: Ragoyj, (Tunisia), migliore serie italiana l’arte della gioia, premio alla carriera per la serialità ad Abraham Murray, migliore docu-serie Italian Cinematograpghers: i maestri della luce, Greta Ferro per “Il Turco”, Pierluigi Gigante per “Acab la serie”, Uccio De Santis per “Mudù”.

Dopo la consegna dei premi, l’attore statunitense Abraham Murray, premio Oscar, che ieri assieme al regista Louis Nero ha presentato il nuovo film “Milarepa”, in tutte le sale dal prossimo 19 giugno, alle 20 sul palco del cinema Guerrieri della città dei Sassi, converserà con la giornalista Barbara Tarricone .

Chiusura della serata con il concerto del M° Paolo Vivaldi dedicato alle musiche da film di Nino Rota. matera Fiction è patrocinato dalla Comunità Europea, dalla Regione Basilicata e Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dalla Lucana film Commission, da Rai Fiction e in collaborazione con Mediaset.