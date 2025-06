La V Edizione dell’evento motociclistico “Terre Lucane”

Il Motoclub “Giacinto Cerviere” di Rionero in Vulture, con una nota informa che “è lieto di annunciare la V edizione di “Terre Lucane”, l’evento motociclistico che ogni anno richiama centauri da ogni dove per esplorare le meraviglie paesaggistiche e culturali della Basilicata. L’attesissimo appuntamento, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e da quest’anno facente parte del Trofeo EICMA Adventure Series FMI, è fissato per i prossimi 20-21-22 giugno 2025 e promette, ancora una volta, un’esperienza indimenticabile tra panorami mozzafiato, tradizioni autentiche e il puro piacere di guidare.

Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto una partecipazione crescente e un entusiasmo contagioso, “Terre Lucane” si conferma come un appuntamento imperdibile nel calendario motociclistico nazionale. L’evento, ideato e organizzato con passione dal Motoclub “Cerviere”, rappresenta un’opportunità unica per scoprire le gemme nascoste della Lucania, dai suggestivi sette colli dell’antico vulcano Vulture, al pittoresco scenario di Muro Lucano, ai borghi medievali, dalle dolci alture che costellano il paesaggio rurale ai tratti montani che offrono scorci panoramici di rara bellezza. Un percorso studiato per ogni appassionato di off road: Anche quest’anno, il team organizzativo ha messo a punto un percorso variegato e avvincente, pensato per soddisfare sia i motociclisti più esperti, sia coloro che desiderano godersi il viaggio con più tranquillità, assaporando ogni istante. 400 km nel cuore selvaggio della Basilicata. In off road, naturalmente! Saranno previste diverse tappe che permetteranno ai partecipanti di immergersi completamente nell’atmosfera lucana, con soste dedicate alla scoperta di prodotti tipici locali e alla visita di luoghi di interesse storico e artistico: Rionero in Vulture e Muro Lucano anzitutto, ma anche San Fele, Castelgrande e Laviano in Campania. Non solo motociclismo: un’esperienza completa: “Terre Lucane” è una vera e propria esperienza sensoriale e culturale. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un assaggio autentico della Basilicata, valorizzando le sue tradizioni, la sua enogastronomia e la proverbiale ospitalità dei suoi abitanti. Saranno organizzati momenti di convivialità e aggregazione, creando un’atmosfera di amicizia e condivisione che da sempre contraddistingue l’evento.

Iscrizioni e Info utili: Le iscrizioni per la quinta edizione di “Terre Lucane” sono ancora aperte, ma ricordiamo che l’evento è annumero chiuso. Per maggiori dettagli sul programma, le modalità di partecipazione e le informazioni logistiche, si prega di visitare il sito ufficiale dell’evento all’indirizzo www.terrelucane-adventure.it o di contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email [email protected] Disponibili anche due numeri telefonici 349 3119838 – 334 9586092. Il Motoclub “Giacinto Cerviere” vi aspetta numerosi per condividere la passione per le due ruote e per farvi innamorare, ancora una volta, delle “Terre Lucane”.