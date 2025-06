Gli Amarimai a Roma per onorare la Madonna del Rosario di Noepoli

Il prossimo 25 giugno, il gruppo musicale Amarimai sarà a Roma per un evento di profonda devozione e significato: l’incoronazione della Madonna del Rosario di Noepoli.

Insieme a Don Maurizio e a tutta la comunità di Noepoli, gli Amarimai parteciperanno a questo importante momento di fede, portando la propria musica e il proprio cuore davanti a Papa Leone XIV, durante un’esibizione emozionante in Vaticano.

A seguire, il gruppo si esibirà nella Chiesa dei Santi Antonio e Annibale Maria (Piazza Asti, Roma), dove presenterà per la prima volta dal vivo “Speranza Preziosa”, il brano scritto e dedicato alla Madonna di Noepoli, nato dal profondo legame spirituale con la propria terra e la propria comunità.

Un’iniziativa che nasce dall’amore per le radici, per la musica popolare e per la spiritualità che unisce il Sud Italia a Roma in un abbraccio di note, preghiera e cultura.

“Per noi è un onore suonare davanti a Papa Leone XIV e celebrare la nostra Madonna con la musica che nasce dal cuore della nostra terra” — dichiarano gli Amarimai.

Il gruppo invita amici, fedeli e appassionati a condividere questo momento unico di unione, arte e tradizione.