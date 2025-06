Sinner-Djokovic 4-3 nel secondo set. L’azzurro vince il primo 6-4

Sinner-Djokovic 4-3 nel secondo set al Roland Garros.

L’azzurro vince il primo 6-4 DIRETTA. In palio c’è la finale contro lo spagnolo Alcaraz del torneo parigino sulla terra rossa del Grande Slam.

Lorenzo Musetti si è ritirato all’inizio del quinto set nella semifinale al Roland Garros, sul punteggio di 4-6, 7-6, 6-0. 1-0. Carlos Alcaraz è il primo finalista.

L’azzurro ha lasciato il campo quasi in lacrime a causa di un problema fisico, mentre il suo avversario, Carlos Alcaraz, ha subito avuto un pensiero per lui.

“Vincere così non è piacevole – ha detto lo spagnolo -. Musetti ha avuto una stagione su terra fantastica, uno dei pochi degli ultimi 30 anni ad avere raggiunto la semifinali in tutti i tornei importante.

Gli auguro il meglio e che possa tornare il più in fretta possibile e tornare a giocare”.

Lorenzo Musetti “è un grandissimo giocatore”, ha sottolineato Carlos Alcaraz al termine del match di semifinale che ha visto il ritiro dell’azzurro al quarto set, abbracciato e complimentato dal vincitore. Per lo spagnolo è la seconda finale consecutiva al Roland Garros, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che giocheranno più tardi, alle 19.

Dopo due primi set combattuti, col secondo concluso al tie break, Alcaraz è migliorato al servizio mentre Musetti ha cominciato ad accusare problemi fisici. “Mi sono calmato dopo aver vinto il secondo set”, ha commentato lo spagnolo.

Sono “triste e deluso ma è stata comunque una bella partita”: lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo il ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

L’azzurro ha spiegato di aver dovuto mollare dopo i primi due game del terzo set per un “problema alla gamba sinistra”. Le cose, ha puntualizzato, “stavano andando sempre peggio” e così “ho deciso di fermarmi. Credo sia la giusta decisione. Farò degli esami e valuterà la situazione”.

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la finale del doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam stagionale. Hanno battuto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che avevano superato anche nel match per l’oro olimpico a Parigi 2024, col punteggio di 6-0, 6-1. Errani e Paolini affronteranno per il titolo la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic, che nell’altra semifinale hanno sconfitto 6-7, 6-3, 7-5 la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi.

ANSA