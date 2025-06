Matera Fiction: oggi pittura e fumetto e uno spettacolo di musica e danza dedicato a Federico Fellini

E’ stato l’attore e musicista Jerry Calà il grande protagonista della seconda giornata della terza edizione di Matera Fiction, in programma fino all’8 giugno al teatro Guerrieri di Matera. L’evento è partito nel pomeriggio con l’incontro introdotto da Giuseppe Palumbo con la partecipazione di Giorgio Busi Rizzi dell’Università di Gent sul tema Le serie animate da Carosello a Diabolik nella sala Laura Battista della Biblioteca Stigliani. A seguire al cinema Guerrieri per “Visioni mediterranee” è stata presentata in anteprima il film turco Farah nella versione italiana che sarà trasmessa nel prossimo autunno su Canale 5. Il dibattito sul tema “Paramount + e Filmauro due major tra piccolo e grande schermo”, coordinato da Pier Paolo Mocci, ha coinvolto Luigi De Laurentiis, produttore Filmauro e Antonella Dominici di Paramount +. Il momento sicuramente più atteso è stato il focus su Jerry Calà condotto da Eva Immediato sul tema “Com’è cambiata la commedia all’italiana”, la proiezione del 1° episodio Anni 60” con Jerry Calà ed Ezio Greggio e lo spettacolo live dell’attore veneziano. Oggi pomeriggio alle 16 alla Biblioteca Provinciale Stigliani un incontro dedicato al fumetto: Pittura e Fumetto – Complessità narrativa dei “formati brevi”, linguaggio della serialità lunga, tra fumetto e graphic novel. Al Guerrieri, per la sezione Visioni Mediterranee, in anteprima nazionale, la proiezione del film algerino Banat Al Mahrousa, l’incontro con Enrico Bufalini, Direttore Archivio Luce, Cinema e Documentario Cinecittà, tra documentazione del passato e la produzione di nuove storie e la conversazione con Giuliana Muscio sul patrimonio filmico del cinema muto. Previsti collegamenti con Los Angeles con autorevoli personaggi dell’ industria cinematografica e televisiva americana. Al termine della serata lo spettacolo, a cura della Compagnia Artemis Danza, “Il Circo di Fellini” che celebra la magia del circo e la danza, trasportando il pubblico nel mondo incantato di Federico Fellini. Con trampolieri, giocolieri e la musica di Nino Rota, questo spettacolo evoca emozioni di nostalgia e meraviglia.