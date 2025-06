Il progetto”Conosciamo i Poeti Lucani” supera i confini nazionali

Da alcuni anni l’Associazione di promozione sociale Argento Vivo, gestore del CEAS Osservatorio Avifaunistico Lago di Montecotugno di Senise promuove il progetto “Conosciamo i Poeti Lucani”, con diverse attività che avvicinano ragazzi, famiglie e turisti alla lettura ed alla conoscenza dei Poeti Lucani, dei loro paesi natii e dei Parchi Letterari che ne custodiscono l’essenza.

Il Progetto fa riscoprire attraverso la poesia, le connessioni tra l’uomo e il paesaggio lucano, irrora gli spazi naturali come quelli intellettuali e si intreccia con l’ambiente e la storia.

Qualche giorno fa ospiti all’Osservatorio Avifaunistico un gruppo di turisti provenienti dal Belgio 🇧🇪 hanno scelto per la loro visita in Basilicata, di approfondire la conoscenza dei Poeti Lucani prima nel sentiero del Poeta di Nicola Sole e nel salotto letterario dell’Osservatorio a Senise e poi in visita al Parco letterario di Carlo Levi ad Aliano.

La parola poetica, come esperienze turistica, si fa chiave di lettura dei paesaggi culturali, attraverso personaggi che sono nati, hanno vissuto in terra lucana e ne sono stati ispirati e condizionati.

Superare i confini nazionali è un nuovo traguardo per questo progetto dal titolo “Conosciamo i Poeti Lucani“ con il quale sono state realizzate molteplici attività didattiche indirizzate, merende letterarie per i piccoli, salotti letterari per i più grandi, escursioni ai Parchi letterari, giornate di formazione, progetti collaterali come l’orto del Poeta ed i Poeti ru Pajis ru Zafaràn, giornate turistiche a tema Poesia Lucana, presentazione di Poeti Lucani attuali a confronto, e ancora tanto altro.

La finalità principale è lo sviluppo di azioni di educazione ed approfondimento storico, poetico ed ambientale, dei nomi più illustri della Poesia lucana, soprattutto attraverso i Parchi letterari che li fanno rivivere, ricordando l’autore, la sua ispirazione e la sua creatività attraverso la valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni.

Il Ceas Osservatorio Avifaunistico ideatore del progetto “Conosciamo i Poeti Lucani” coordina le attività e continuerà a promuoverle senza confini.