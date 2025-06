“Chiorazzo e Borrometi alla 29^ giornata dell’arte: la cultura come antidoto alle mafie”

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, è intervenuto alla 29^ edizione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti, partecipando al convegno sul tema “Mafia e devianza giovanile”, tenutosi presso il Comincenter dell’Università degli Studi della Basilicata a Potenza.

Ospite d’onore dell’iniziativa il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, presidente di Articolo21, noto per il suo coraggioso impegno contro le mafie. Insieme a Chiorazzo, ha dialogato con studenti e studentesse affrontando temi legati alla criminalità organizzata, al disagio giovanile e al valore della libertà di stampa.

“È la cultura il miglior antidoto contro le mafie” – ha dichiarato Borrometi sottolineando come “la conoscenza è fondamentale anche per comprendere che bisogna schierarsi, scegliere da che parte stare. Rassegnarsi non conviene bisogna reagire e farlo uniti e con forza”.

Il Vice Presidente ha richiamato il ruolo dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, recentemente rilanciato grazie alle modifiche normative approvate su suo impulso. “È uno strumento fondamentale per monitorare, formare e prevenire, che va reso operativo coinvolgendo maggiormente anche le realtà scolastiche e associative del territorio”.

Infine, Chiorazzo ha ringraziato la Consulta degli Studenti per aver saputo coniugare arte, creatività e impegno civile. “La bellezza, quando si unisce alla conoscenza e al coraggio, diventa argine alla paura e motore di cambiamento”.

VIDEO CONVEGNO SU MAFIA E DEVIANZA GIOVANILE ALL’UNIBAS