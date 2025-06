“Beautiful” torna in Italia: intrighi, amori e sfilate sullo sfondo di Napoli e Capri

Napoli profuma di caffè e di mare, e presto profumerà anche di passione, segreti e colpi di scena: Beautiful è tornato.

La celebre soap opera americana si prepara a stendere tappeti di seta tra le strade del capoluogo campano e le scogliere di Capri per girare nuove, scintillanti puntate. Dopo le romantiche parentesi sul Lago di Como, a Portofino, in Puglia e a Roma, questa volta è il Sud a fare da cornice alle vicende dell’eterna saga dei Forrester.

Dietro la macchina da presa c’è ancora lui, Bradley Bell – produttore esecutivo e mente creativa dietro il successo della soap – che ha scelto con cura le location in cui i drammi della famiglia di stilisti californiani prenderanno vita tra scorci storici e paesaggi mozzafiato.

Tra vicoli e faraglioni, 4 giorni da film

Dieci location napoletane, dalle eleganti vie del centro come Via Toledo e Via Chiaia, passando per Piazza Municipio e l’iconico Castel Nuovo, fino all’incantevole Borgo Marinari e all’isola di Capri, dove le riprese si spingeranno persino tra i faraglioni.

Un’operazione organizzata nei minimi dettagli con la produzione italiana guidata da Gianluca Cannizzo per Wonder Film. In campo, 90 tra tecnici e staff americani, 50 comparse locali e una città che si trasforma in set internazionale.

Le riprese dureranno quattro giorni, fino al 31 maggio, dopo ben quattro mesi di preparazione. Le puntate andranno in onda negli Stati Uniti nel luglio 2025. Il pubblico italiano dovrà attendere l’anno seguente, su Canale 5.

Brooke, Ridge e il triangolo infinito… tra pizza e passione

E cosa ci fanno Brooke, Ridge, Eric e Nick in Italia? Ovviamente, si parla di moda.

O almeno, così pare. La verità, però, è un’altra: dietro al pretesto degli “affari” si nasconde il solito, irresistibile nodo sentimentale. Ridge è con Taylor, ma Brooke non si rassegna.

Eric, da sempre paladino dell’amore impossibile tra suo figlio e l’ex moglie, architetta un piano: convincere Ridge che il suo cuore, in fondo, batte ancora per Brooke. E quale luogo migliore per tentare il colpaccio se non tra le atmosfere sensuali di Napoli e l’incanto di Capri?

Ma attenzione: a complicare tutto arriva Nick Marone, l’ex che riappare dopo oltre dieci anni, con intenzioni tutt’altro che innocenti.

E così, tra incontri casuali, sguardi nostalgici e imbarcazioni private, la soap promette di alzare ancora una volta il volume del dramma.

I volti storici raccontano l’Italia e il cuore della serie

Katherine Kelly Lang, che presta il volto all’indomabile Brooke Logan, racconta che, dopo quasi quattro decenni di colpi di scena amorosi, la chiave del successo è una sola: “C’è passione, c’è dramma.

È questo che la gente ama”. E sul sogno di lavorare un giorno con registi italiani? “Perché no, magari i Manetti Bros!”.

Jack Wagner, alias Nick, è entusiasta di essere tornato nel cast proprio per queste puntate italiane. Tra una battuta sul calcio (“A Napoli è una religione, è quasi come il Super Bowl!”) e una dichiarazione d’amore alla cucina locale (“Pizza, pasta, pesce… sono nel mio cuore”), Wagner ammette: “La TV oggi è diversa. Tutto è più veloce. Ma Beautiful resta un classico”.

Thorsten Kaye, il volto di Ridge, non ha dubbi su come dovrebbe finire tutto: “Gli direi di trattare bene le donne… e forse anche di prendersi una pausa da tutto questo”.

Non c’è morale, dice, solo storie. E John McCook, che interpreta Eric fin dalla prima puntata, la butta sul poetico: “L’amore tiene vivi i personaggi. Nessuno muore davvero. E finché posso, io non smetto”.

Una soap immortale con il fascino dell’Italia

In un mondo televisivo che cambia forma ogni giorno, Beautiful resta fedele a se stessa: un intreccio senza tempo di passioni, ritorni e seconde possibilità.

Questa volta lo fa con il Vesuvio sullo sfondo, le note di un mandolino e lo scintillio del mare caprese. Perché, in fondo, cosa c’è di più romantico di una dichiarazione d’amore sotto il cielo italiano?