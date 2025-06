“Silent Hortense”,Napoli accoglie l’ultima opera di Jaume Plensa

È stato quasi completato l’allestimento della nuova grande scultura in piazza Municipio a Napoli di “Silent Hortense”, la nuova opera dell’artista spagnolo Jaume Plensa che resterà esposta per tutta l’estate nella grande piazza partenopea che accoglie i turisti e le grandi navi da crociera, ma anche i napoletani, a metà tra il palazzo sede del sindaco da una parte, del porto dall’altra.

L’opera fa parte della rassegna di arte “Napoli Contemporanea”, curata da Vincenzo Trione, curatore del progetto e consigliere del sindaco di Napoli per l’arte contemporanea.

Napoli Contemporanea ha già visto in piazza Municipio la “Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto, che venne installata e poi bruciata nel 2023 e “Tu si’ na cosa grande” di Mauro Pesce nel 2024.

“Silent Hortense”, di grandi dimensioni, sarà inaugurata il 5 giugno a mezzogiorno dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’autore dell’opera.

Nella parte costruita oggi e non ancora terminata, rappresenta una donna con gli occhi chiusi e che ha le mani sulla bocca, un’opera simile a quella già proposta da Plensa nel 2022 alla Biennale del Mercosul a Porto Alegre, in Brasile, ed è fatta di materiali leggeri come poliestere, resine e polvere di marmo.

