“Pollino Bike Festival”: sabato da Rotonda al via la pedalata in bici tra Basilicata e Calabria

Con una pedalata in bici tra Basilicata e Calabria, Rotonda partecipa al “Pollino Bike Festival” con l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce e il turismo sostenibile nello splendido scenario del Parco Nazionale del Pollino.

L’iniziativa è in programma sabato 7 giugno ed è organizzata da Pollino Experience di Bruno leisure in collaborazione con Genius Loci Travel, tour operator specializzato in questo settore, e il patrocinio del Comune di Rotonda.

La partenza della pedalata di gruppo in e-bike condotta dalla guida cicloturistica esperta Ezio Spano è alle ore 8.30 dalla sede dell’Ente Parco del Pollino per raggiungere e partecipare al forum del cicloturismo calabro – lucano presso la “Catasta” a Campotenese.

Un’iniziativa, quella del forum, promossa dalla Fiera del Cicloturismo di Bologna, occasione qualificata per un confronto su idee, strategie e buone prassi.

“Come evidenziato dal rapporto curato da Isnart e Legambiente, quello che nel 2019 era un fenomeno emergente, oggi è voce forte e chiara dell’offerta turistica del Paese, che sta innescando un circuito virtuoso tra una domanda sempre più attenta – spiega Pollino Experience – caratterizzata da interessi trasversali e una capacità di spesa medio-alta, e un’offerta di servizi che vanno specializzandosi, così da rendere il cicloturismo uno dei nuovi turismi di punta in ambito esperienziale ed emozionale”.

Da anni Rotonda sta puntando sul cicloturismo come nuova opportunità di sviluppo del territorio per un’offerta integrata di servizi e accoglienza.

Il paese, sede del Parco Nazionale del Pollino, è considerato crocevia ideale per la connessione alla ciclovia dei Parchi di Calabria attraverso la ciclovia “Appennino Bike Tour” (Rotonda-Mormanno) oppure altro percorso Rotonda – San Liguori – Laino) e ancora la ciclovia Lagonegro – Rotonda e dal versante Tirrenico (Maratea) fino al Parco Nazionale del Cilento percorrendo la costa da Sapri a Paestum.

“Promuovere e far conoscere la potenzialità che Rotonda ha con la sua posizione geografica e la qualità dei servizi presenti – concludono gli ideatori di Pollino Experience – puo’ sviluppare ulteriori opportunità di crescita per tutto il territorio che il cicloturismo offre”.