Matera Fiction: tra gli ospiti di oggi Jerry Calà

E’ entrata nel vivo la terza edizione del Matera Fiction, il festival sulla serialità televisiva che si propone di far conoscere i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction internazionale incontrando i professionisti coinvolti nella produzione.

Fino a domenica incontri, workshop, mostre, proiezioni ed eventi in cui sono premiate le migliori serie tv in concorso.

Il tema scelto per la terza edizione, “Mediterraneo”, nasce dall’urgenza di mettere al centro il dialogo autentico con le comunità culturali del mediterraneo, che a livello artistico mostrano grandi cambiamenti sia nel cinema che nelle serie tv.

La nuova serialità non esita ad affrontare temi scomodi, fronteggiando le contraddizioni del presente puntando ad un futuro migliore. La kermesse è partita ieri pomeriggio al cineteatro Guerrieri con la proiezione del film “The Scarlet Letter” di Robert G. Vignola, regista italoamericano nato a Trivigno, centro della provincia di Potenza, che ha saputo raccontare storie universali senza perdere il legame con la sua terra.

A seguire Libreria Mondadori, alla presenza di Luigi Scaglione (Presidente Centro studi lucani nel mondo) è stato presentato il libro “Napoli/New York/Hollywood, la comunità italiana dello spettacolo e la nascita del cinema italo-americano” della della professoressa e scrittrice Giuliana Muscio: un’appassionata ricerca sull’impatto esercitato da attori, musicisti e registi italiani emigrati negli Stati Uniti sulla storia del cinema hollywoodiano e sui media americani tra il 1895 e il presente.

Il lavoro culturale di generazioni di attori (e musicisti) provenienti dall’Italia ha infatti contribuito non solo al cinema d’Oltreoceano, ma anche alla costruzione dell’immagine degli italiani e dell’italianità presso il pubblico americano. Focus su Robert G. Vignola e Jimmy Savo (di cui il 6 viene proiettato il film Carry On Sergeant!).

Al cinema Guerrieri per Visioni Mediterraenee, è stata proposta la proiezione del film in concorso (sottotitoli in italiano) di Ragouj con Abdelhamid Bouchnak, regista della serie e l’attore Hedy Krissane.

Nel tardo pomeriggio l’omaggio a Gabriella Ferri con il docufilm prodotto da Red Film, Rai Documentari e Cinecittà.

A seguire sul palco del Guerrieri Nino Frassica, intervistato dalla giornalista del tg1 Barbara Capponi.

Durante la conversazione Frassica ha ricordato che nei prossimi giorni partiranno le riprese della nuova serie di Don Matteo e ha presentato al pubblico il suo nuovo libro “Piero di essere Piero “, un testo di racconti nei quali i personaggi delle storie hanno una sola cosa in comune, il nome Piero.

Oggi pomeriggio alle 16 alla biblioteca provinciale Tommaso Stigliani, l’incontro “Da diabolik al graphic novel: forme seriali vecchie e nuove nel fumetto italiano e nei suoi adattamenti transmediali” con Giuseppe Palumbo. Al Guerrieri, per la sezione Visioni Mediterranee, in anteprima nazionale, la proiezione del film in concorso Farah, in autunno su Canale 5.

Alle 18 il panel condotto dal giornalista Pier Paolo Mocci, Paramount + e Filmauro due major tra piccolo e grande schermo con Luigi De Laurentiis, produttore Filmauro e Antonella Dominici di Paramount +. A chiudere la serata uno spazio dedicato alla commedia italiana con Jerry Calà.