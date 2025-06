Lisanti (Avanti Montalbano): «Agricoltori non siete soli. Il 13 giugno sarò al vostro fianco»

Montalbano Jonico, 5 giugno 2025 – «Ancora una volta, sento il dovere di schierarmi al fianco degli agricoltori lucani, in particolare di quelli del Metapontino, che da troppo tempo attendono risposte concrete sul tema dell’emergenza idrica e su questioni strutturali che compromettono la loro attività quotidiana.

In questi mesi, insieme al sindaco di Montalbano, Giuseppe Di Sanzo e all’assessore all’agricoltura, Tonino Tornese, ho ascoltato, condiviso preoccupazioni e portato avanti battaglie al fianco del mondo agricolo, che rappresenta non solo l’economia della nostra terra, ma la sua identità più profonda.

L’acqua, bene essenziale e non più garantito con continuità e giustizia, è solo la punta dell’iceberg di una crisi che coinvolge infrastrutture inadeguate, burocrazia lenta e assenza di programmazione strategica». È quanto dichiara Emiliana Lisanti, consigliera Comunale di Montalbano Jonico.

«A tutti gli agricoltori – ai piccoli imprenditori, ai braccianti, alle famiglie che vivono dei frutti della terra – esprimo la mia più sincera solidarietà.

So bene che non bastano le parole. Per questo, rinnovo il mio impegno concreto a portare le loro istanze nelle sedi istituzionali, a vigilare perché le promesse non restino tali e a sollecitare interventi tempestivi, efficaci e strutturali», continua.

«Il mio impegno non mancherà mai: sarò sempre al vostro fianco, con determinazione e responsabilità, perché la dignità del lavoro agricolo va tutelata ogni giorno e con ogni mezzo a disposizione.

Per questo, il 13 giugno sarò presente alla manifestazione promossa dagli agricoltori: sarà un momento fondamentale per dare voce, insieme, a una battaglia giusta e non più rinviabile», conclude Emiliana Lisanti, consigliera Comunale di Montalbano Jonico.