Comizio di chiusura della campagna elettorale di Antonio Nicoletti a Matera 06 giugno

Matera, 6 giugno 2025 – Venerdì 6 giugno, alle ore 21:00, in piazza Vittorio Veneto a Matera, il candidato sindaco Antonio Nicoletti terrà un comizio pubblico a chiusura della sua campagna elettorale.

L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento prima del voto, sarà un’occasione per Nicoletti di presentare le sue proposte finali per il futuro della città e di dialogare direttamente con i cittadini.

Il comizio si svolgerà in una delle piazze simbolo della città, un luogo che da sempre ospita eventi politici di grande rilevanza. Il candidato, accompagnato dal suo team, inviterà tutti i cittadini materani a partecipare per ascoltare le sue idee per il rilancio e lo sviluppo di Matera.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, offrirà l’opportunità di un confronto diretto con i temi caldi della campagna elettorale, dall’economia alla cultura, dalla sostenibilità alle politiche sociali.

Gli organizzatori invitano tutti gli elettori a partecipare numerosi per un confronto costruttivo e per dare il proprio sostegno al candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali.