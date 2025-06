Chiorazzo: “Il progetto Coast to Coast esalta il legame tra identità, bellezza e promozione della salute.

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha partecipato questa mattina, presso la Sala “Falcone e Borsellino” del Comune di Senise, all’incontro di accoglienza organizzato in occasione della tappa locale del progetto Coast to Coast 2025, promosso dall’Associazione omonima composta da professionisti di origine lucana attivi in Toscana nel settore sociosanitario.

Nel portare i saluti istituzionali, il Vice Presidente Chiorazzo ha espresso un sentito ringraziamento all’Associazione Coast to Coast per aver ideato e promosso un’iniziativa di così alto valore culturale e sociale, e all’Amministrazione comunale di Senise per l’ospitalità e il sostegno all’evento.

Un particolare apprezzamento è stato rivolto al dott. Nicola Armentano, originario di Rotonda, vicepresidente ANCI Toscana e consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze con delega a sport, sociale, salute, patrimonio e servizi pubblici, tra i fondatori del progetto; al presidente dell’associazione, Prof Carlo Di Mario direttore della scuola di specializzazione in cardiologia all’università di Firenze ; alla vicepresidente, dott.ssa Salvatrice Lobosco, dirigente medico dell’ASL di Firenze.

A tutti loro Chiorazzo ha riconosciuto “passione, competenza e spirito di servizio” nel guidare un’esperienza che attraversa la Basilicata unendo territori, saperi e relazioni.

In segno di riconoscimento, il Vice Presidente ha consegnato ai dirigenti dell’associazione la medaglia per gli ospiti illustri e la medaglia di rappresentanza del Consiglio Regionale della Basilicata.

“Coast to Coast – ha dichiarato Chiorazzo – rappresenta un itinerario di profondo valore umano e scientifico che, attraversando la nostra regione da Maratea a Nova Siri, contribuisce a riscoprire e valorizzare l’identità dei territori lucani. In un’epoca segnata dalla velocità e dalla frammentazione, questo progetto offre un’occasione preziosa per ritrovare il senso dell’ascolto, della riflessione e della cura della persona in armonia con la natura”.

L’edizione 2025 ha preso ufficialmente il via il 1° giugno dalla perla del Tirreno, Maratea, e si svilupperà toccando numerosi centri dell’entroterra lucano – tra cui Trecchina, Latronico, Chiaromonte, Senise, Valsinni e Nova Siri – promuovendo una rete di relazioni tra esperienze, patrimoni culturali e buone pratiche di promozione della salute.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è l’attore lucano Rocco Papaleo, la cui sensibilità artistica e il profondo legame con la Basilicata rafforzano il valore simbolico e culturale del progetto.

“Questa iniziativa – ha concluso Chiorazzo – è un atto di amore consapevole verso la nostra terra. Unisce sapere scientifico, bellezza paesaggistica e spirito comunitario, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di riscoprire, attraverso il cammino e l’incontro, nuove forme di benessere, conoscenza e appartenenza”.

A conclusione dell’incontro, i partecipanti – accompagnati dalla Sindaca di Senise, Eleonora Castronuovo – hanno visitato il Complesso monumentale di San Francesco.