Basta odio e violenza sui social. Solidarietà alla Sindaca di Genzano

Negli ultimi due mesi in un crescendo di attacchi di inopinata violenza a mezzo social, la Sindaca di Genzano è stata destinataria di ripetute aggressioni che nulla hanno a che vedere con il diritto di critica, la dialettica, i contrasti e l’opposizione democratica al Governo di una comunità che hanno creato un clima di tensione sociale inaccettabile.

Attacchi, spesso strumentali e organizzati, che hanno il chiaro intento di delegittimare non solo l’Istituzione ma soprattutto la persona.

I nostri paesi, pur nella complessa e difficile ricerca di opportunità e soluzioni alle difficoltà dei propri cittadini, avevano mantenuto tratti di solidarietà e civiltà delle relazioni, a differenza di un mondo intorno a noi che, invece, sta assumendo sempre e più marcati tratti di disumanità e conflitto. Sembra che la socializzazione dell’odio stia coinvolgendo anche noi, che, forse inconsapevolmente, polverizziamo il legittimo confronto democratico nei luoghi ad esso deputato, per lasciare spazio ad una persistente campagna di denigrazione pubblica che nulla ha di democratico perché produce solo rabbia ed episodi di minaccia ai danni di chi è quotidianamente offeso nella sua dignità personale.

I dirigenti ed i simpatizzanti di Basilicata Casa Comune, esprimono ferma condanna per questa campagna d’odio perpetrata nei confronti della Sindaca che hanno esorbitato dagli argini del democratico diritto di critica, di opposizione politica e amministrativa.

Richiedono a tutte le altre forze politiche di Centro Sinistra e di Centro destra, di maggioranza e di opposizione nel consiglio comunale, di esprimere condanna e al contempo solidarietà al primo cittadino e alla persona e di ricondurre ad una sana discussione politica le distanze e le differenze, legittime, anche quando si è dalla stessa parte, ma con il rispetto che si deve a chi da anni rappresenta la comunità con onestà ed impegno personale e politico.

Il centro sinistra non può dimenticare, soprattutto in questo tempo, il valore della militanza dei suoi uomini e delle sue donne, impegnati nelle istituzioni locali, per inseguire becere divisioni ed inutili personalismi.

La solidarietà espressa vale per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, colpita negli affetti più cari e vale per il Sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino e per chiunque nelle Istituzioni sia fatto oggetto di queste deprecabili aggressioni.

Angelo Chiorazzo, Lindo Monaco, Nicola Valluzzi, Giovanni Vizziello e tutta la comunità di Basilicata Casa Comune