TEDxLatronico al debutto fa sold out

La prima edizione del TEDxLatronico, svoltasi lo scorso primo giugno, si è rivelata un evento straordinario, caratterizzato da un’affluenza eccezionale che testimonia il forte interesse della comunità per la cultura e l’innovazione. La manifestazione, dedicata al tema “Crederci”, ha messo in luce una comunità vitale e desiderosa di esplorare nuove prospettive, raccogliendo un pubblico curioso e attento.

Il team organizzativo, composto da figure chiave come Raffaele D’Angelo (Organizer), Ivan Egidio Lofrano (Co-Organizer), Mario Viola (Logistic Manager), e Gabriele Macellaro (Consultant) ha sottolineato l’importanza del legame con Latronico e delle esperienze condivise tra coloro che, per motivi di lavoro o studio, vivono lontano ma continuano a nutrire un forte attaccamento al loro paese. “Ci siamo ritrovati a scambiare idee, preoccupazioni e desideri legati al nostro territorio, come scuola, giovani, turismo e cultura”, hanno dichiarato, evidenziando la necessità di credere in un futuro migliore attraverso la cooperazione e il dialogo.

La serata ha visto l’esibizione di Giuseppe Oliveto, frontman della band Radiolausberg, il quale ha incantato il pubblico con tre brani significativi, evocando il profondo senso di appartenenza e le emozioni legate alla vita. Un mix di contaminazione artistica e riflessioni profonde ha reso l’atmosfera magica, dimostrando come la musica possa fungere da catalizzatore per una comunità che desidera crescere.

L’evento ha avuto il supporto non solo dal Comune di Latronico, ma anche da numerose attività locali, sponsor tecnici e associazioni. Questo gesto collettivo di fiducia ha confermato che solo unendo le forze sia possibile realizzare un mondo migliore, ribadendo il messaggio che i sogni possono diventare realtà se ci si crede fermamente.

Otto gli speaker di spicco che si sono alternati sul palco, dove ognuno con la propria differenza, ha portato esperienze e visioni diverse che hanno favorito la riflessione e l’ispirazione nel pubblico:

Franco Arminio, poeta e scrittore, ha parlato di “Per un nuovo umanesimo delle montagne”, affrontando il rapporto tra uomo e ambiente.

Avincola, il cantautore romano, finalista di Sanremo giovani, ha condiviso il suo percorso artistico con il talk “Che ne sai? Magari domani cambiamo vita”, incoraggiando a non perdere mai la speranza nei propri sogni.

Francesca Palumbo, Campionessa di fioretto, ha esaltato il valore della perseveranza in “Credere: una scelta quotidiana”, trasmettendo forza e determinazione.

Nicola Rocco Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano, ha illustrato come la valorizzazione delle idee locali possa trasformare una comunità in “Nel sogno più antico dell’uomo: il riscatto e la rinascita di una comunità”.

Giovanni Oliva, Manager internazionale e innovatore, ha discusso de “La forza dell’ignoranza ed il potere della partecipazione”, evidenziando l’importanza della condivisione di conoscenze.

Giuseppe Landolfo, Founder e CFO di i-Foria Italia, ha affrontato il tema dell’economia circolare con “Economia circolare: dai borghi all’astronave Terra. Trasformare rifiuti in risorse non è più una scelta, ma una necessità”, ponendo l’accento sulla sostenibilità.

Giuseppe Giardi, storico e podcaster, studioso di Storia Romana e Sammarinese, ha presentato “La forza dei piccoli: la resilienza di San Marino”, esplorando l’importanza della divulgazione storica.

Stefania Smargiassi, Etologa e ricercatrice, ha concluso con “Il gigante e la formica”, offrendo uno sguardo innovativo sulla comunicazione tra insetti sociali.

A condurre l’evento, la giornalista lucana, esperta di comunicazione, Cristina Longo.

Il sindaco Fausto De Maria, aprendo i lavori, ha già proposto l’idea di una seconda edizione, lasciando intravedere un futuro luminoso per TEDxLatronico. Con la sua prima edizione, questo evento ha dimostrato che la comunità è pronta a sognare e a lavorare insieme per realizzare quei sogni, avviando così un percorso di crescita e scoperta collettiva.