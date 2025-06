Al via “Chi è di scena?”, la rassegna teatrale de La Scuola sull’Albero (6-25 giugno)

POTENZA – Prende il via il 6 giugno da Potenza il cartellone di “Chi è di scena?”, la rassegna diffusa di teatro con gli allievi-attori de La Scuola sull’Albero, il laboratorio permanente di formazione ed educazione della Compagnia teatrale L’Albero di Melfi.

Fino al 25 giugno, nove spettacoli saranno portati in scena da oltre cento allievi e allieve di ogni età dei corsi di Melfi, Potenza, Lagopesole e Laterza, che hanno scelto di intraprendere un percorso di crescita personale e artistica attraverso lo studio dei linguaggi teatrali.

A guidarli il team di attori, educatori e registi composto da Alessandra Maltempo, Gino Marangi, Assunta Gastone e Palma Santangelo, sotto la direzione artistica e didattica di Alessandra Maltempo.

«Gli spettacoli della rassegna – spiega Alessandra Maltempo – sono il racconto collettivo di un’intera comunità: quella di circa cento bambini e ragazzi e delle loro famiglie che hanno trovato nella nostra Scuola uno spazio sano e stimolante per stare insieme, confrontarsi, conoscersi, crescere.

In un’epoca in cui l’iperconnessione ci rende paradossalmente più distanti, in cui il virtuale si sostituisce al reale, ecco che il teatro si fa presidio sociale e culturale. Non quindi l’arte per l’arte, ma l’arte al servizio delle persone.»

Ad aprire il cartellone di “Chi è di scena?”, venerdì 6 giugno, sarà lo spettacolo “Tra cielo e terra” di Gino Marangi, liberamente ispirato a “Uccelli” di Aristofane, con protagonisti gli allievi del corso adolescenti di Potenza, in scena alle 21 presso l’Auditorium del Centro Sociale “Malvaccaro”.

Nello spettacolo, cinque ragazze, stanche di un mondo opprimente e senza speranza, decidono di cercare un luogo migliore.

Durante il loro viaggio incontrano Crestina, un’upupa che un tempo era umana e oggi funge da intermediaria tra il mondo degli uomini e quello degli uccelli.

Nasce così il progetto di una città tra le nuvole, dove gli uccelli regneranno e gli esseri umani vivranno in armonia con loro, rinunciando alla propria natura.

Secondo appuntamento della rassegna sabato 7 giugno, sempre all’Auditorium Malvaccaro di Potenza, per “Nessuno in camerino”, uno spettacolo in quadri ispirati a testi di Karl Valentin, Achille Campanile e Valentina Tramutola, interpretato dagli allievi del corso adulti.

Lo spettacolo è un tributo alla comicità surreale e grottesca del Novecento dei maestri Achille Campanile e Karl Valentin, a cui si aggiunge un pezzo contemporaneo di Valentina Tramutola, che a quell’umorismo paradossale si ispira e lo ricalca.

Attraverso quattro scene ricche di equivoci linguistici, slapstick e situazioni illogiche, lo spettacolo trasforma il banale in straordinario, il quotidiano in assurdo, mescolando il tragico e il comico con ironia dissacrante.

La rassegna proseguirà con “Jumping Back”, che sarà portato in scena l’11 giugno al Cine-teatro “P.P. Pasolini” di Lagopesole e il 13 giugno a Ginosa, presso il Teatro “Alcanicés”. L’Auditorium del Centro Sociale “P. Sacco” di Rionero in Vulture ospiterà gli spettacoli finali dei corsi di Melfi: il 13 giugno “Alla ricerca dell’ispirazione perduta” con il gruppo adolescenti; il 15 giugno “Vizio di format” con gli allievi del corso adulti; il 17 giugno “Il giorno prima della cicogna” con gli allievi del corso 7-8 anni; il 20 giugno “Ladri di scena” con il gruppo 8-9 anni; infine il 25 giugno “Cronache da un condominio” con gli allievi del corso 10-12 anni.

La Compagnia teatrale L’Albero è un’impresa del terzo settore che opera da oltre trent’anni in Basilicata, sotto la direzione di Vania Cauzillo, Alessandra Maltempo e Cristina Palermo.

L’Albero immagina e realizza progetti legati alle arti performative e all’opera di comunità tra Basilicata, Italia ed Europa.

A partire dal 2019 il lavoro della Compagnia e della Scuola si è concentrato sui processi di innovazione sociale con il teatro e la musica, sullo sviluppo di azioni inclusive per favorire l’accessibilità e la partecipazione culturale, sulla sperimentazione di nuove metodologie di formazione e creazione artistica e di linguaggi e format con il metodo della co-creazione.

Per maggiori informazioni sulla rassegna “Chi è di scena?” è possibile visitare i profili social de “La Scuola sull’Albero”, telefonare al numero 349/8243232 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].