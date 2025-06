Accordo tra mister Masiello e la Talent Futsal Consulting

Una nota della Talent Futsal Consulting, sui propri canali social ufficiali, così recita:

“Un altro tecnico si unisce alla TALENTFUTSAL CONSULTING. Nicola Masiello.

Ringraziamo per la fiducia. Benvenuto Mister. Nicola Masiello, allenatore di calcio a 5 di Pisticci (MT), ha iniziato la carriera da tecnico a soli 20 anni e, in oltre due decenni, ha guidato 30 squadre (25 maschili e 5 femminili), ottenendo promozioni in tutte le categorie.

Carriera di Nicola Masiello – Squadre Allenate per Anno

• 2002–2008 – Setac Pisticci (Serie C1 maschile e femminile, Basilicata)

• 2009–2011 – Libertas Scanzano (Serie B maschile – vice allenatore; Under 21 – primo allenatore)

• 2011–2013 – Polisportiva C.S. Pisticci (D con promozione in C2 maschile e C1 femminile)

• 2013–2014 – Polisportiva C.S. Pisticci (C1 femminile – spareggi per la Serie A)

• 2014–2015 – Bernalda Futsal (C2 maschile – promozione in C1)

• 2015–2016 – Bernalda Futsal (C1 maschile – promozione in Serie B)

• 2016–2017 – Bernalda Futsal (Serie B maschile)

• 2017–2018 – Futsal Senise (Serie B maschile)

• 2018 – Bernalda Futsal (Serie B maschile)

• 2021–2025 – Futsal Senise (Serie B maschile)

Nel 2024, Masiello ha conseguito la Licenza A di allenatore di primo livello per il calcio a 5 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”.

Di contro, Mister Nicola Masiello, sempre tramite una nota sui suoi profili social, risponde:

“Ho firmato.

Un passo importante, che riguarda me, la mia storia, il mio lavoro, i miei sogni.

Da oggi avrò al mio fianco un procuratore e una squadra che si occuperanno di rappresentarmi, di curare le mie richieste, di proteggere ciò che ho costruito con fatica e passione.

Le richieste stanno arrivando, ma ogni proposta va valutata, contestualizzata, rispettata. E per farlo serviva una persona di fiducia. Ora c’è.

Chi mi conosce sa quanto tengo a quello che faccio. E se ho deciso di affidarmi a qualcuno, l’ho fatto scegliendo chi, in questi anni, ha lavorato bene. Con serietà: la Talent Futsal Consulting. Si guarda avanti. Con ancora più forza”.

Ad oggi è certo che, diverse compagini delle varie categorie nazionali, si sono già fatte avanti per Mister Masiello.

L’augurio, per il suo bene, è quello di potersi realizzare al meglio, in base alle sue aspettative “tecnico-sportive” ed esigenze personali. Ad Maiora.