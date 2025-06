Tragedia sulla Saurina: perde la vita un uomo di Stigliano, ferite altre due persone

Una notte di dolore e sgomento quella appena trascorsa lungo la strada Saurina, dove un tragico incidente ha spezzato una vita e lasciato ferite – nel corpo e nell’animo – ad altre tre persone.

Erano da poco passate le 23.45 quando, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente in un tratto particolarmente buio della strada. A perdere la vita è stato un uomo di circa 60 anni, originario di Stigliano, che si trovava a bordo di uno dei due veicoli. Per lui, purtroppo, i soccorsi arrivati tempestivamente non hanno potuto fare nulla: è morto sul colpo.

Altre due persone sono rimaste ferite nell’impatto, una in modo grave. Entrambe sono state trasportate d’urgenza all’ospedale più vicino dal personale del 118, accorso insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Pisticci. I militari hanno provveduto ai rilievi e all’avvio delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Il tratto della Saurina interessato dall’incidente è rimasto chiuso per diverse ore, con il traffico deviato su strade secondarie. In tanti, tra automobilisti e residenti, si sono fermati in silenzio, colpiti dalla notizia e dal dramma consumatosi davanti ai loro occhi.

Un’altra vita spezzata sull’asfalto, un’altra famiglia sconvolta da un dolore improvviso. La comunità di Stigliano si stringe ora attorno ai familiari dell’uomo scomparso, in attesa di conoscere con maggiore chiarezza le cause di questa ennesima tragedia stradale.