Senise, proroga per le lavoratrici della mensa scolastica: “Un segnale positivo, ma serve stabilità”

Un sospiro di sollievo, almeno per ora. Le lavoratrici della mensa scolastica di Senise potranno continuare il loro servizio fino al 5 giugno, grazie alla proroga concessa dalla ditta SLEM S.r.l. Una decisione accolta con apprezzamento dal SIFUS di Basilicata, che attraverso la segretaria regionale Pina De Donato ha voluto esprimere gratitudine ma anche rinnovare l’impegno a tutela di queste lavoratrici.

“È una proroga temporanea, certo, ma è anche il risultato concreto della mobilitazione sindacale e della determinazione di chi non si è mai tirato indietro”, sottolinea De Donato. “Le lavoratrici, nonostante l’incertezza, hanno continuato ogni giorno a garantire il servizio con serietà, cura e responsabilità. A loro va il nostro pieno rispetto e sostegno.”

Queste donne, spesso invisibili agli occhi dell’opinione pubblica, sono invece pilastri silenziosi del sistema scolastico: preparano i pasti per centinaia di bambini, e lo fanno con professionalità e dedizione, anche quando il futuro appare incerto.

Il sindacato richiama con forza l’attenzione sulla necessità di un confronto sindacale continuo e strutturato. “Quando si parla di appalti pubblici, soprattutto in ambiti delicati come quello scolastico, non si può lasciare spazio all’improvvisazione. La dignità del lavoro, il rispetto dei contratti e la puntualità nei pagamenti devono essere una priorità”, aggiunge De Donato.

Un ringraziamento va anche alla neoeletta sindaca, la dottoressa Castronuovo, che fin dal suo insediamento ha dimostrato apertura e disponibilità al dialogo con il sindacato e con le lavoratrici.

Il SIFUS, conclude la segretaria, continuerà a vigilare sulla situazione, a difendere i diritti delle lavoratrici e a lavorare per una soluzione definitiva, che metta fine alla precarietà e garantisca sicurezza occupazionale e piena applicazione del contratto collettivo.

Perché il lavoro, quello vero, non può essere appeso a una scadenza.