Radio Vivavoce – La voce dei giovani che viaggia in tutta Italia

Radio Vivavoce è un progetto radiofonico partecipato, nato per dare spazio alle voci degli studenti delle scuole superiori e delle università, con l’obiettivo di costruire una grande redazione diffusa e connessa, attiva su tutto il territorio nazionale.

L’idea è semplice ma ambiziosa: creare un network giovane e dinamico, dove ragazze e ragazzi possano raccontare il loro punto di vista sul mondo attraverso interviste, reportage, approfondimenti e contenuti originali, interamente ideati e realizzati da loro. Il progetto è partito in Basilicata, coinvolgendo studenti del territorio, ma oggi punta a crescere, collegando tra loro esperienze scolastiche e universitarie in tutta Italia, comprese quelle dei giovani lucani che studiano fuori regione.

La redazione di Radio Vivavoce è strutturata in modo da favorire partecipazione e collaborazione. Una redazione principale, composta da studenti volontari, cura la produzione continua dei contenuti, coordina le attività e supervisiona il lavoro delle redazioni scolastiche, formate da gruppi interni a ciascuna scuola aderente. Ogni redazione lavora con autonomia, suddividendosi per ruoli o tematiche, e contribuisce attivamente alla produzione delle puntate secondo un calendario condiviso.

Uno dei punti di forza del progetto è il sistema a rotazione: le interviste e i contributi vengono assegnati a turno tra le varie redazioni per garantire l’inclusione, lo scambio di competenze e la varietà di linguaggi e stili. Le attività si sviluppano per aree tematiche mensili, con contenuti pensati sia per la radio che per i social e per futuri format video.

Radio Vivavoce è, prima di tutto, uno spazio aperto. Uno spazio in cui ogni giovane può trovare la propria voce.

Per entrare a far parte della redazione o per maggiori informazioni è possibile seguire il progetto su: