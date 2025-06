Matera. 79° anniversario Fondazione Repubblica Italiana, intervento di Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera.

“Con orgoglio oggi ho partecipato, come tradizione, alla celebrazione del 2 giugno, la festa della repubblica, dove da Matera forte e condivisa è partita la richiesta di arrivare il prima possibile alla pace e di chiudere i conflitti che agitano l’Europa e il Medio Oriente. La festa rappresenta l’emblema della democrazia e da Matera – città che nel 2026 sarà Capitale mediterranea della cultura e del dialogo forte è il richiamo alla pace”.

Lo ha detto Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera presente alle celebrazioni per la Festa della Repubblica che hanno anche attirato i tanti turisti che, come ogni giorno, affollano lo splendore della città dei Sassi.

“Per l’Ugl di Matera, la Festa sia sempre più vicina al materano e alla cittadinanza del meridione d’Italia. Si voglia ricordare ciò che lega il nostro territorio, il popolo Italiano, la nostra bandiera, ch’è come un ‘bignami’ della storia italiana: in essa sono riassunti e condensati due secoli importantissimi che hanno portato alla creazione della Repubblica. Sono tanti i modi per riscoprire le nostre radici e sono tutti validi se ci ricordano l’opportunità e le responsabilità derivanti dall’essere cittadini italiani in special modo nei giovani di oggi: il giorno del 2 giugno per l’Ugl deve sempre far comprendere che, solo attraverso le opportune e mirate forme partecipative e di sensibilizzazione, si può apprezzare il senso profondo e l’altissimo valore etico e storico di una ricorrenza non solo celebrativa, ma intesa quale momento di riaffermazione e diffusione degli altissimi valori di cui la nostra Costituzione e’ portatrice. È per l’Ugl, un momento importante per rinnovare il nostro impegno a difendere i valori di libertà, democrazia e coesione nazionale. Restiamo uniti per un futuro di crescita e stabilità” – conclude Giordano.