Marrese: 2 giugno simbolo del popolo per libertà e democrazia

“In questo 2 giugno, il nostro cuore si colora del tricolore. Celebriamo oggi non solo una data storica, ma una scelta di popolo, un sogno di libertà, uguaglianza e democrazia. È il giorno in cui l’Italia ha scelto di essere una Repubblica, guidata dalla volontà dei suoi cittadini, animata da valori condivisi e da un profondo desiderio di rinascita”. Lo dichiara Piero Marrese, capogruppo di Bd in Consiglio regionale.

“Oggi, più che mai – prosegue Marrese – sentiamo forte il bisogno di riconoscerci come comunità. Una comunità che, nonostante le sfide, continua a credere nella bellezza delle differenze, nella dignità di ogni persona e nella forza della solidarietà. La Festa della Repubblica è un invito a riscoprire l’orgoglio di appartenere a un Paese ricco di storia, cultura, umanità”.

“È un giorno per stringerci idealmente, da nord a sud, sotto gli stessi ideali che ci uniscono da quasi ottant’anni. A tutti gli italiani, in particolare ai lucani, ovunque si trovino – conclude Marrese – auguro una giornata colma di senso, memoria e speranza.