Aliano per il cinema: nasce la rete “Basilicata on Set”

Aliano – che nel 2027 vuole porsi come capitale Italiana dei piccoli borghi – si propone come Comune capofila di una rete regionale dei borghi del cinema. L’obiettivo è attirare i grandi player internazionali offrendo ciò che oggi cercano: scenari autentici, burocrazia snella, maestranze qualificate e un sistema di incentivi chiaro. Gli aiuti nazionali (tax credit) vanno integrati con un uno specifico “pacchetto Basilicata” fatto di permessi veloci, servizi green e hospitality diffusa nei nostri centri storici. Ad annunciarlo il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo, per il quale “la firma dell’accordo tra la Lucana Film Commission ed l’Ente Parco della Murgia – salutato dal Sottosegretario Lucia Borgonzoni come “un richiamo sempre più forte al cinema mondiale” – è l’occasione che aspettavamo: la Basilicata deve passare da set occasionale a casa permanente del grande cinema”. Il progetto, battezzato “Basilicata on Set”, prevede, spiega De Lorenzo , “uno sportello unico che garantisca risposte in 72 ore su location e permessi, un cluster formativo per tecnici e artigiani del set, servizi di green production e un film-tourism lab che trasformi ogni ripresa in sviluppo economico a lungo termine”. “Nei prossimi giorni chiederò un incontro al presidente della Regione, Vito Bardi, e alla Presidente della Film Commission, Margherita Romaniello, per condividere la proposta e avviare un protocollo operativo: vogliamo che la Lucana Film Commission trovi nei Comuni un alleato organizzato e pronto. La candidatura a Capitale della Cultura ci ha insegnato che la cooperazione tra enti, imprese creative e comunità può spostare montagne. Portiamo questo stesso slancio in un’iniziativa capace di trasformare la Basilicata in un vero e proprio “distretto cinematografico diffuso”: dai Calanchi fino al Pollino, ogni territorio potrà fare da set, ogni bottega diventare fornitore e ogni giovane trovare una occasione professionale”.