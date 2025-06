2 giugno, Pittella: “Riaffermare i valori repubblicani”

“La Festa della Repubblica non è solo una ricorrenza, ma il momento in cui riaffermiamo i valori che ci tengono insieme come comunità: la democrazia, l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto delle norme che danno forma alla nostra vita comune. Sono principi che non appartengono solo alla storia, ma che ci chiamano a un impegno quotidiano, da parte di tutti noi, cittadini e istituzioni.” È quanto dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata.

“Celebrare il 2 giugno – continua Pittella – significa rinnovare il senso più profondo dell’appartenenza condivisa tra generazioni, territori, storie diverse che si riconoscono in un unico orizzonte repubblicano. È anche uno sguardo al futuro, a quelle ragazze e a quei ragazzi che oggi raccolgono l’eredità di chi ha creduto in una Repubblica fondata sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla centralità della persona.”

“Oggi, più che mai – conclude il Presidente del Consiglio regionale – quel voto popolare e democratico ci sprona a costruire ogni giorno il futuro della nostra Repubblica con scelte consapevoli e un’azione costante volta a difendere e praticare quei valori nelle nostre comunità.”