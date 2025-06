Michele Casino su festa del 2 Giugno.

“La Festa della Repubblica rappresenta la volontà di pace e di fratellanza tra le persone .

Quest’anno questa ricorrenza – scrive il consigliere regionale del Gruppo Misto, Michele Casino- assume un tono diverso in quanto gli scenari internazionali sono drammatici. Sono necessarie aperture da parte di tutte le istituzioni per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e politico, per promuovere una soluzione seria che porti alla risoluzione dei conflitti ma ancor più ad una partecipazione solidale verso chi subisce questi orrori.

Non possiamo certo lasciarci andare alla retorica, ma pensare a soluzioni concrete che sicuramente la regione Basilicata saprà mettere in campo in termini di solidarietà e di collaborazione. Le celebrazioni previste nelle nostre città saranno momento di unione, confronto, ricordo e soprattutto impegno per il prossimo futuro, nel segno di una vera applicazione dei valori fondanti della Repubblica.”