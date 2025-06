Credito: Confcommercio, “I Confidi a supporto del sistema”

Rafforzare gli strumenti di garanzia per il credito, in un momento in cui molte imprese, ancora alle prese con le incertezze post-pandemia e i rincari energetici, faticano ad accedere al credito. E’ l’indicazione emersa dal convegno “I Confidi a supporto del sistema” – promosso da Confcommercio nazionale – un momento di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori del credito, dedicato al ruolo strategico dei Confidi nel sostenere l’economia reale, soprattutto quella delle micro e piccole imprese. Ad aprire i lavori, gli interventi istituzionali del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, del segretario generale Marco Barbieri e del presidente di Federascomfidi Paolo Ferrè. Nel corso dell’incontro, la direttrice di Federascomfidi, Cristina Petricca, ha illustrato i dati più aggiornati sul sistema Confidi, mettendo in luce l’evoluzione di un comparto sempre più attento all’innovazione e al supporto concreto delle Pmi Dalla digitalizzazione dei processi alle nuove forme di finanziamento, il mondo dei Confidi si sta adattando a un contesto economico in rapido cambiamento. Il dibattito si è articolato attorno a quattro temi chiave: il Fondo di Garanzia per le PMI, strumento imprescindibile per facilitare l’accesso al credito; il Fondo di Prevenzione dell’Usura, baluardo di legalità e sostegno per le imprese più vulnerabili; le opportunità offerte dal fintech, che sta riscrivendo le regole dell’intermediazione finanziaria; e infine, l’euro digitale, una possibile svolta per l’intero sistema dei pagamenti. Dal convegno è emersa che i Confidi, con la loro presenza capillare sul territorio e la profonda conoscenza delle esigenze delle imprese, rappresentano ancora oggi un pilastro essenziale del sistema economico nazionale. Per il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo i Confidi svolgono un ruolo cruciale a supporto del sistema economico, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). La loro funzione principale è la prestazione di garanzie collettive dei fidi, facilitando l’accesso al credito per le imprese associate. I Confidi, con la loro presenza capillare sul territorio e la profonda conoscenza delle esigenze delle imprese, rappresentano ancora oggi un pilastro essenziale del sistema economico nazionale. In un contesto dove il credito resta una sfida, il loro ruolo di facilitatori finanziari ma anche di interpreti delle nuove dinamiche economiche è destinato a rafforzarsi ulteriormente. E’ il rapporto di Banca Italia (novembre 2024) a segnalare le difficoltà delle imprese lucane, specie quelle di piccole dimensioni, ad ottenere crediti dalle banche. Nei primi mesi del 2024 la dinamica del credito bancario a famiglie e imprese (settore privato non finanziario) residenti in regione ha continuato a indebolirsi. Ad agosto 2024 l’ammontare del credito per l’imprenditoria in Basilicata raggiunge i 2 miliardi 700 milioni con un decremento annuo del 4,2% che però per le piccole aziende – che da noi sono la stragrande maggioranza – diventa meno 6,3% per 761 milioni complessive. Le medio-grandi imprese hanno ricevuto circa 2 miliardi con il 3,4% in meno.

Sempre in tema di credito Lovallo ha annunciato che il 19 giugno prossimo a Potenza sarà firmato il protocollo con Banca Intesa Sanpaolo che mette a disposizione delle imprese associate nuovo credito per finanziamenti a favore della competitività e delle transazioni innovative in linea con gli obiettivi collegati al Pnrr. Sono previste per l’intero 2025 commissioni agevolate sui pagamenti Pos e commissioni azzerate sui micropagamenti Pos, una misura di grande attenzione verso gli esercenti che la Banca aveva già attivato nel 2022 e che oggi conferma per l’intero 2025 rispondendo così a una esigenza manifestata a più riprese soprattutto dalle realtà commerciali più piccole, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei pagamenti digitali.