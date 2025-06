Coast to Coast 2025: un viaggio alla scoperta della Basilicata, dal Tirreno allo Ionio

L’edizione 2025 del progetto Coast to Coast, organizzato dall’Associazione Coast to Coast A.P.S, avrà inizio il 1° giugno 2025 a Maratea, nel cuore della Basilicata.

Fondato a Firenze da professionisti del mondo sociosanitario lucani trapiantati in Toscana, il progetto nasce dall’amore per la propria terra d’origine e si propone di far riscoprire le bellezze naturali e culturali della regione.

Un Viaggio tra Natura, Cultura e Conoscenza

Il percorso, che attraverserà l’entroterra lucano fino a raggiungere la costa ionica, è un’opportunità per riconnettersi con gli elementi naturali di acqua e terra. L’obiettivo è promuovere lo scambio culturale e la divulgazione scientifica, con un forte focus sull’importanza di rallentare e osservare il mondo circostante in modo più consapevole.

In un’epoca dominata dalla frenesia, Coast to Coast invita i partecipanti a rallentare, ad ascoltare e a osservare, riscoprendo i ritmi umani e la bellezza di paesaggi che parlano direttamente all’anima.

Un Percorso Culturale tra Storia e Natura

Il viaggio si snoderà attraverso i principali centri lucani, ognuno con la propria identità storica e culturale. Il percorso inizierà da Maratea, la perla del Tirreno, e si svilupperà verso l’entroterra, passando per:

Trecchina

Rivello

Lagonegro

Lauria

Latronico

Castelsaraceno

Carbone

Fardella

Chiaromonte

Senise

San Giorgio Lucano

Valsinni

Rotondella

Nova Siri

Tra le tappe significative del viaggio, ci saranno la visita alla basilica della Madonna di Anglona, agli insediamenti ipogei di San Giorgio Lucano e al Castello di Isabella Morra, che custodisce una delle vicende più intense e tragiche della letteratura italiana.

Attività Culturali ed Escursionistiche

Ogni giorno del viaggio sarà scandito da momenti di visita e approfondimento culturale. Inoltre, sono previste attività escursionistiche facoltative che mirano a promuovere un turismo attivo e, soprattutto, sostenibile, in sintonia con l’ambiente incontaminato della Basilicata.

Un Incontro con la Bellezza e la Conoscenza

Coast to Coast 2025 si configura come un percorso culturale e umano, che unisce il desiderio di conoscenza alla bellezza dell’incontro con l’altro e con la natura. L’iniziativa lascia spazio alla meraviglia, al silenzio e al pensiero, per riflettere su nuove modalità di diffusione del sapere scientifico e di promozione della salute, un valore fondamentale per una terra come la Basilicata.

Organigramma Associazione Coast to Coast APS Presidente

Prof. Carlo Di Mario

Professore ordinario di Malattie Cardiovascolari presso l’Università di Firenze, Direttore della Divisione di Interventistica Cardiologica Strutturale presso l’AOU Careggi, e Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università di Firenze.

Cardiologo di fama mondiale, per anni è stato Primario della Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust (Royal Brompton Hospital) di Londra. Presidente Onorario

Sig. Giuseppe Caprarella

Titolare del ristorante La Loggia di Firenze. Vicepresidente

Dott.ssa Salvatrice Lo Bosco

Dirigente Medico – Medico Competente, USL Toscana Centro. Segretaria

Dott.ssa Benedetta Giannasio

Dirigente Medico, Specialista in Chirurgia Cardiovascolare. Tesoriere

Dott. Piero Guarino

Funzionario ASL. Coordinatori tecnico-scientifici Prof.ssa Mariarosa Di Tommaso

Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia, Università di Firenze – AOU Careggi. Dott. Arturo D’Arienzo

Titolare di Studi Odontoiatrici, Segretario Culturale A.N.D.I. Toscana, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Firenze. Consiglieri Dott. Arturo D’Arienzo

Titolare di Studi Odontoiatrici, Segretario Culturale A.N.D.I. Toscana, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Firenze.

Dott. Rocco Donato Damone

Direttore U.O. Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, AOU Pisa.

Dott. Francesco Lunghi

Già Direttore del Dipartimento Chirurgico e Primario Urologo a Empoli; attualmente Direttore Sanitario e Urologo presso strutture private.

Dott. Canio Martinelli

Già Dirigente Medico Malattie Infettive presso Careggi; Specialista in Dermatologia e Venereologia.

Dott. Domenico Viggiano

Dirigente Medico, Specialista in Chirurgia Toracica, AOU Careggi.

Dott. Gaetano Zaccara

Già Direttore U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia, ASF; Specialista in Neurologia e Psichiatria. Tra i soci fondatori

Anna Cirigliano, assistente medico e ostetrica originaria di Senise (Basilicata). Informazioni e Contatti

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul progetto, si prega di contattare:

Anna Cirigliano

Tel: 333-177 3301