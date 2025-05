Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50%. La replica dell’Ue: ‘La decisione mina i negoziati’

Gli Usa imporranno il 50% di dazi sull’acciaio importato, raddoppiando le tariffe attuali: lo ha annunciato Donald Trump parlando nella fabbrica principale della Us Steel a Pittsburgh.

“È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno.

Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio stanno riprendendosi come mai prima.

Questa sarà un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio. Rendiamo l’America di nuovo grande!” ha poi scritto su Truth Donald Trump dopo l’annuncio alla Us Steel, aggiungendo anche l’alluminio all’acciaio fra le materie interessate dal raddoppio dei dazi.

La Commissione europea esprime “profondo rammarico per l’aumento annunciato dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio dal 25% al ;;50%”.

“Questa decisione – riferisce un portavoce dell’esecutivo Ue – aggiunge ulteriore incertezza all’economia globale e aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico.

L’aumento dei dazi mina inoltre gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata” con gli Stati Uniti per scongiurare una guerra commerciale.

ANSA