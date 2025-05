Laurenzana, dai fondi del petrolio una nuova opportunità: 15 cittadini rientrano nel mondo del lavoro

Laurenzana – Una buona notizia per chi sta cercando di ricominciare. Grazie a un bando finanziato con i fondi derivanti dalle compensazioni petrolifere, il Comune di Laurenzana ha attivato un progetto volto a favorire il reinserimento lavorativo di cittadini in difficoltà economica.

Saranno 15 i beneficiari, selezionati tramite procedura pubblica, che potranno accedere a contratti di lavoro temporanei all’interno di progetti utili alla collettività. Le attività previste spaziano dalla manutenzione del verde pubblico alla piccola cura del patrimonio urbano, fino ad arrivare a servizi di supporto alle attività comunali.

«È un piccolo segnale, ma concreto – ha commentato il sindaco – per dire che nessuno deve sentirsi dimenticato. L’obiettivo è dare un aiuto immediato, ma anche restituire dignità e fiducia a chi, per vari motivi, si è trovato fuori dal circuito lavorativo.»

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di come le risorse legate al petrolio possano essere reinvestite in modo diretto e tangibile per il benessere delle comunità locali.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune, ha già riscosso grande interesse e si inserisce in una più ampia strategia sociale che Laurenzana sta portando avanti per contrastare povertà e disoccupazione. Una risposta concreta a chi chiede, semplicemente, una seconda possibilità.