Il 06 giugno visita ufficiale del presidente Mattarella dal Papa in Vaticano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV il 6 giugno.

Il primo saluto di persona tra il Papa e Sergio Mattarella è avvenuto il 18 maggio scorso, giorno in cui Leone XIV ha presieduto la messa per l’inizio del pontificato.

Il presidente della Repubblica, che guidava la delegazione italiana presente alla messa in Piazza San Pietro, ha avuto modo di scambiare qualche parola con il nuovo Pontefice. Ora, il prossimo 6 giugno, Mattarella tornerà in Vaticano in visita ufficiale, secondo quanto annunciato oggi, 31 maggio, dal Quirinale.

Il giorno stesso dell’elezione di Leone XIV, il presidente della Repubblica – ricorda Vatican News – aveva espresso “fervidi auguri”, sottolineando il valore della pace evocato dal Papa affacciandosi per la prima volta dalla Loggia della Basilica.

“In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarle – scriveva Mattarella nel suo messaggio – l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone”.

