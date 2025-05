Bonus gas, adesione entro il 30 giugno

“Si precisa e ricorda che lo scorso 23 maggio la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera che proroga al 30 giugno 2025 il termine ultimo per l’adesione da parte dei beneficiari al nuovo disciplinare per l’erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata, previsto dalla Legge regionale numero 28 del 2022 in materia di compensazione ambientale. La proroga alla iniziale data del 31 maggio fu decisa per concedere – a seguito delle numerose richieste pervenute dalle associazioni dei consumatori e dalle società di vendita del gas – maggior spazio temporale per completare l’adeguamento alle nuove condizioni e per consentire una piena e corretta informazione ai beneficiari della misura”.

Lo sottolinea l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, rispetto ad alcune segnalazioni ricevute nelle scorse ore. Mongiello ribadisce: “Non c’è alcuna scadenza nella giornata di oggi per aderire alle condizioni previste dal nuovo disciplinare con le società di vendita del gas aderenti. La scadenza come già precisato è stata prorogata al 30 giugno. Del resto la Regione ha già inviato, nella scorsa settimana, comunicazione attraverso Pec alle società di vendita per una corretta informazione in favore dei cittadini beneficiari. Pertanto si invitano le stesse società, che eventualmente non lo abbiano ancora fatto, a comunicare l’adesione al disciplinare della Regione, per garantire ai cittadini beneficiari la continuità del contributo”.