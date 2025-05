Successo lucano agli Oscar del Cicloturismo

Un riconoscimento alla Basilicata che punta su innovazione, sostenibilità, ambiente e turismo “lento”. Che si addentra in bici nei suoi paesaggi incontaminati e da scoprire.

Il Green Road Award – l’Oscar del Cicloturismo mette il suo imprimatur sulla Ciclovia Meridiana, progetto lucano che si è piazzato al secondo posto dell’edizione di quest’anno, superato solo dalla Cycling Riviera della Liguria.

La cerimonia di consegna dei premi è prevista per domani, 30 maggio, a Trieste.

In rappresentanza della Basilicata interverranno il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, e il commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese, Antonio Tisci.

Il Green Road Award – nato dieci anni fa su iniziativa di Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo – ha colto un duplice obiettivo: da una parte ha stimolato le Regioni sull’importanza di investire in infrastrutture e servizi per il cicloturismo, dall’altra, con la sua eco mediatica, ha acceso un riflettore sui territori ­e ha spinto sempre più persone a pedalare e a praticare una forma di turismo sostenibile.

La decima edizione ha registrato il record di candidature con 30 proposte delle regioni, territori e province autonome (ogni regione poteva presentare fino a due candidature) che hanno fornito alla giuria spunti e suggestioni dal Nord al Sud della Penisola.

Il progetto della Basilicata

Parte da Potenza il percorso ad anello di 295 km attraverso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese della Ciclovia Meridiana, così nominata perché intende condurre il viaggiatore nei profumi, nei paesaggi iconici, nelle ricchezze storiche e culturali e nei sapori della terra del “buon incontro”, per un’esperienza autenticamente mediterranea di turismo lento.

Segnata a Occidente dal tracciato della via Herculia (antica strada romana utilizzata per il trasporto di prodotti agroalimentari verso la capitale dell’Impero e via di collegamento tra l’Appia e la Popilia) la Ciclovia Meridiana attraversa 22 centri abitati e borghi oltre ad aree di alto interesse naturalistico, oasi protette, siti archeologici, luoghi di rilevanza storica all’interno del Parco dell’Appenino Lucano, un territorio ricco di esempi di biodiversità. Per una migliore fruizione la Ciclovia Meridiana è stata progettata per essere suddivisa in due anelli più piccoli, uno a nord di 152 km e uno a sud di 146 km.

All’itinerario principale si aggiungono anche 97 km di percorsi di intersezione e due percorsi tematici (’Anello parco fluviale Val d’Agri di 18,4 km e la via dell’Acqua per MTB di 28,8 km).

Fontane d’acqua sono presenti lungo tutto il percorso mentre, attraverso una “carta dei servizi” in via di definizione, i cicloturistici avranno modo di individuare bike service, punti di assistenza, postazioni di ricarica per le e-bike, alloggi e luoghi di ristoro dove scoprire i migliori piatti della ricca offerta enogastronomia della regione.

Ecco la motivazione della commissione giudicatrice: “La giuria ha premiato la potenzialità di una nuova ciclovia che si inserisce nel forte impegno regionale per la promozione del turismo lento e la valorizzazione del territorio, a partire dall’immenso patrimonio naturalistico, un’alternativa ai grandi flussi turistici, ancora tutto da scoprire.

La vocazione a essere l’anello di congiunzione tra la ciclovia del Parco del Cilento e la ciclovia dei parchi Pollino e Sila rafforza il valore del ruolo “meridiano” della Regione Basilicata”.

I commenti

“Questo premio – dice il Presidente della Regione, Vito Bardi – conferma la capacità della Basilicata di proporre un modello di sviluppo turistico sostenibile e di qualità. La Ciclovia Meridiana è un’opera strategica per il territorio e un esempio concreto di valorizzazione delle nostre eccellenze ambientali e culturali.

La nostra è un’offerta ricca e variegata che il percorso proposto aiuta a scoprire e a gustare, dando vita a un’esperienza unica per i tanti turisti e appassionati delle due ruote. Qui l’escursionismo diventa un’esperienza di condivisione e contaminazione con le bellezze delle comunità visitate. Ritengo la Ciclovia Meridiana un modello replicabile per un futuro sempre più green in Basilicata”.

Gli fa eco Antonio Tisci, Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese: “La Ciclovia Meridiana è nata dal desiderio di connettere in modo armonico natura, cultura e comunità locali. Come Parco abbiamo voluto un progetto che valorizzasse la bellezza autentica dei nostri paesaggi, offrendo al contempo un’esperienza sicura e accessibile per chi sceglie la bicicletta con l’obiettivo di scoprire il territorio. Il tracciato su cui si sviluppa il progetto è di una straordinaria valenza paesaggistica. Attraversa l’intero Parco, vero e proprio portale d’accesso a paesaggi naturali e culturali di rara bellezza e luoghi di rilevanza storica. Questo premio è il riconoscimento a un lavoro paziente e condiviso che mette al centro la biodiversità e il turismo responsabile”.

Margherita Sarli, Direttore generale Apt Basilicata aggiunge: “Il riconoscimento ottenuto è frutto di una visione condivisa e di un lavoro di squadra. La Ciclovia Meridiana rappresenta un itinerario di grande valore paesaggistico e turistico che arricchisce l’offerta lucana per chi sceglie la lentezza, la natura, ma anche la sostenibilità.

Soprattutto per i piccoli borghi, infatti, quello in bicicletta è un turista ad alto valore aggiunto e a impatto zero: rispetta l’ambiente, si sposta frequentemente non concentrando la spesa su un’unica area, visita musei, acquista prodotti enogastronomici del territorio. Lungo le direttrici ciclabili, se efficacemente consolidate e promosse, possono svilupparsi nuove forme imprenditoriali e nascere nuove opportunità di lavoro”.

La classifica generale

Il primo posto dell’edizione 2025 va alla Liguria per la Cycling Riviera, il secondo alla Basilicata per la Ciclovia Meridiana, il terzo alla Puglia per la Ciclonica. Menzioni speciali per il Lazio con Gtl-Gran Tour, Piemonte per la Ciclovia Bar to Bar e Lombardia per la Ciclovia del Sole.

Il premio alla “destinazione straniera bike friendly” va alla Slovenia mentre il premio speciale Cammini va all’Umbria per La Via di Francesco.