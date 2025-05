Marrese: “Agricoltura, infrastrutture e territorio al centro del mio impegno”

Giornata intensa per Piero Marrese, che ha fatto tappa in diversi comuni lucani per affrontare temi centrali per la comunità.

A Tricarico, ha incontrato gli agricoltori locali, denunciando la mancanza di attenzione e programmazione da parte della Regione Basilicata in un settore strategico come quello agricolo.

A Pisticci, ha preso parte a una manifestazione con cittadini e istituzioni per sollecitare il completamento dei lavori sulla Basentana e chiedere maggiore sicurezza per chi percorre quotidianamente quella strada.

Nel pomeriggio a Garaguso, ha partecipato con entusiasmo a un’iniziativa con le scuole dedicata alla valorizzazione dei prodotti caseari locali, simbolo di eccellenza del territorio.

Infine a Montalbano, ha aderito all’iniziativa promossa dalla CGIL a sostegno dei 5 Sì al referendum dell’8 e 9 giugno.

“Il mio impegno continua costante, a fianco dei cittadini e delle comunità lucane”, ha dichiarato Marrese.