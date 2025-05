La lucana Teresa Fiordelisi nominata vicepresidente vicaria del gruppo bancario cooperativo BCC ICCREA.

Nella seduta del consiglio di amministrazione del 29 maggio, BCC Banca Iccrea, capogruppo del primo gruppo bancario cooperativo Italiano, ha nominato i vicepresidenti, scegliendo la lucana Teresa Fiordelisi come vicepresidente vicaria del gruppo. Originaria di Laurenzana e presidente di Bcc Basilicata, Teresa Fiordelisi conferma la crescita delle donne nel mondo finanziario nazionale ed internazionale. Il famigerato “tetto di cristallo”, se non completamente abbattuto, pare mostrare significative crepe.

“Sono particolarmente soddisfatta e onorata di questa carica che non solo premia l’impegno personale, ma costituisce altresì un importante segnale per le BCC collocate in aree interne e fragili del nostro paese nelle quali queste Banche provano a svolgere un ruolo di resilienza e resistenza socio- economica” ha dichiarato Fiordelisi.

BCC Banca Iccrea, il cui Presidente è Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano e riconfermato nell’assemblea del Gruppo del 15.5 u.s., e’ anche il secondo gruppo bancario italiano per numero di filiali ed il quarto gruppo per totale attivo.