L’Udc Basilicata, grande protagonista alle elezioni comunali di Matera e Bernalda.

“A Matera, dopo ben 15 anni di assenza del nostro partito dalle competizioni elettorali comunali, siamo riusciti a presentare una nostra lista, Unione di Centro – Acito, a sostegno del candidato sindaco del CDX, Antonio Nicoletti.

Abbiamo superato il 4% moltiplicando il risultato ottenuto alle elezioni regionali dell’anno scorso per ben sei volte.

In pochi mesi siamo riusciti a mettere insieme una grande squadra guidata con competenza e concretezza da Saverio Acito e Lucia Gaudiano che hanno traghettato il partito verso questo ottimo risultato.

A Bernalda abbiamo sfiorato per poco la vittoria. La nostra candidata, Maria Rosaria Carbone, con 676 preferenze è risultata la prima degli eletti nella lista Bernalda – Metaponto a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Gallotta.

Siamo molto soddisfatti del grande lavoro che tutti i protagonisti hanno svolto per raggiungere questi risultati che hanno prodotto un ulteriore e importante radicamento del partito sull’intero territorio regionale.

L’Unione di Centro sta crescendo giorno dopo giorno in Basilicata e in tutt’Italia. Siamo già pronti per le prossime sfide che ci attendono e che affronteremo con la stessa passione e determinazione di sempre.”

Udc Basilicata