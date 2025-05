Vertenza ex APEA: UIL e CGIL – “Il tempo è scaduto, ora servono certezze”

Si è tenuta oggi l’assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali UIL e CGIL, insieme alle categorie Uiltucs-UIL e Filcams-CGIL, con le lavoratrici e i lavoratori ex APEA, per fare il punto sulla vertenza ancora aperta.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto partecipato e costruttivo, durante il quale è emersa con chiarezza la crescente preoccupazione per l’assenza di risposte concrete, nonostante i reiterati impegni istituzionali.

A rendere la situazione ancora più urgente è la prossima scadenza dell’affidamento temporaneo alla società NEC, che attualmente garantisce lo svolgimento di un’attività di pubblico servizio essenziale per il territorio. Senza una soluzione strutturale e duratura, si rischia non solo di compromettere i livelli occupazionali, ma anche di interrompere un servizio fondamentale per la collettività.

“Il tempo è scaduto – sottolineano nella nota UIL e CGIL –. Dopo mesi di attese e interlocuzioni, ora servono certezze, garanzie occupazionali e contrattuali. Lavoratrici e lavoratori meritano rispetto, dignità e futuro.”

UIL e CGIL rivolgono un appello all’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, e all’Amministratore Unico di APIBAS, Luigi Vergari, affinché si proceda con la massima celerità e determinazione verso una soluzione definitiva della vertenza, garantendo la ricollocazione stabile degli ex dipendenti APEA.

Le organizzazioni sindacali confermano il massimo impegno nel proseguire la mobilitazione, nel sollecitare la Regione Basilicata e nel tenere alta l’attenzione pubblica e istituzionale, fino a quando non sarà trovata una soluzione concreta e definitiva alla vertenza ex APEA.