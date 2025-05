Latronico si prepara ad accogliere il suo primo TEDx

Il primo giugno 2025, Latronico ospiterà la sua prima edizione del TEDx, un evento atteso che promette di coinvolgere e ispirare non solo la comunità locale ma anche tutti coloro che credono nel potere delle idee.

Per introdurre questa iniziativa, il 30 maggio avrà luogo, alle ore 18:00, una conferenza stampa presso la Sala Pertini, un momento cruciale per illustrare i temi e le aspirazioni legate a questo evento tanto significativo.

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori che condivideranno i loro pensieri e visioni sul significato del tema scelto: “crederci”.

Ad aprire i lavori sarà Fausto De Maria, Sindaco di Latronico, che come primo cittadino porterà la sua testimonianza sull’importanza di credere nel proprio territorio e nei progetti locali.

Il sindaco sottolineerà come questo evento rappresenti un’opportunità unica per valorizzare le risorse culturali e umane di Latronico, invitando i cittadini a partecipare attivamente alla vita della comunità.

A seguire l’intervento di Ivan E. Lofrano che condividerà la sua esperienza come co-organizzatore, raccontando il percorso che ha portato alla creazione del TEDxLatronico.

La sua visione si focalizzerà sulle sfide affrontate nel mettere insieme un evento così ambizioso e sull’importanza delle collaborazioni che si sono create lungo il cammino.

La parola poi a Raffaele D’Angelo che, in veste di organizzatore principale, approfondirà gli aspetti logistici e strategici dell’evento.

La sua esposizione sarà centrata sull’importanza della pianificazione e sulla necessità di credere nel lavoro di squadra per ottenere risultati significativi.

Concluderà l’incontro Mario Viola, responsabile della logistica, il quale fornirà una panoramica sul dietro le quinte dell’organizzazione dell’evento. Parlerà del coordinamento necessario per far sì che tutto si svolga senza intoppi, evidenziando come una buona organizzazione sia il segreto per trasformare le idee in realtà.

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Cristina Longo, esperta nella comunicazione.

L’incontro del 30 maggio sarà l’occasione anche per suscitare entusiasmo e curiosità verso il TEDxLatronico. Ogni relatore porterà la propria prospettiva, contribuendo a creare una narrazione collettiva in cui il valore di “crederci” viene messo al centro della scena.

La conferenza stampa non sarà solo un annuncio, ma un invito aperto a sognare, a credere e a condividere.

In un’epoca in cui spesso si tende a focalizzarsi sulle difficoltà, il TEDxLatronico offrendo l’opportunità di guardare avanti, di coltivare speranza e credere nel futuro, si propone come un faro di idee, innovazione e ispirazione; una pietra miliare nell’ambito delle iniziative culturali ed educative dell’intera comunità.